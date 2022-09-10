Yaşam savaşı veriyor

Gönyeli’de Nijeryalı alkollü araç sürücüsünün çarpmasıyla ağır yaralanan ve yoğun bakımda yaşam savaşı veren Ozan Polat için yeğeni Cemile Cevdet sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Paylaşım şöyle:

“Çok genç bir çocuk. Daha önünde yaşayacak çok yılları var.Şu an çok üzgünüz. Ailecek perişan olduk. Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var. Şuan yoğun bakımda ve durumu çok kritik. Beyin kanaması geçirdi ve ameliyat oldu. Dualarınızı eksik etmeyin. Herkesten Allah razı olsun. Dualarınız çocuğumuzun üstünde olsun. Yeğenimi bu hale sokanlar dilerim Allahtan cezalarını misliynan çeksinler.”

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10/09/2022 20:03