Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Liglerinde Heyecan Devam Ediyor

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde gerçekleşen 20 yaş altı hentbol liglerinde ikinci hafta maçları nefes kesiyor.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Liglerinde ikinci haftanın açılış maçı Girne’de oynandı. Dün (25 Eylül Çarşamba) ise Lefkoşa ve Haspolat’da oynanan iki maç ile devam edildi.

Esentepe Efsane Yetenek Avcıları-Şahlanspor: 32-29

Haftanın ilk maçında Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Esentepe Efsane Yetenek Avcıları ile Şahlanspor kızları karşı karşıya geldi. Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Ligi Kızlar Ligi’nde Esentepe Efsane kızları ilk devreyi mağlup kapattığı maçı galip bitirdi. Şahlanspor kızları ilk devreyi 13-11 önde kapattığı karşılaşmayı 32-29 kaybetti. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Esentepe Efsane Yetenek Avcıları takımından 9 sayı atan Kayra Kaya elde etti. Şahlanspor kızlarının en skoreri ise 8 sayı ile oynayan Leyla Halvacı.

DİGEM-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ): 23-28

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Kızlar Ligi’nde haftanın ikinci maçı dün (25 Eylül Çarşamba) Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. DİGEM ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) kızları arasındaki karşılaşmanın ilk devresi 12-11 UKÜ üstünlüğünde bitti. Bitimine 5 dakika kala 20-20 eşitlikle girilen maçta DİGEM kızlarının oyundan düşmesi ve UKÜ kızlarının da üstün oyunu ile maç 28-23 UKÜ galibiyetiyle sona erdi. Mücadelede DİGEM’den Beste Kaya 11 sayı, UKÜ’den Gülem Atay 9 sayı ile oynadı.

UKÜ-MGA: 22-22

Hentbolda Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Erkekler Ligi’nde ikinci haftanın ilk maçında Haspolat’ta UKÜ ile MGA karşı karşıya geldi. CIU Arena’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) takımları tam anlamıyla nefes kesti. İlk devreyi MGA takımı 11-9 üstün tamamlaken ikinci devrede ise UKÜ erkekleri 13-11 üstünlük sağladı. Maçın son 10 saniyesine 22-22’lik eşitlikle girilirken MGA kazandığı 7 metrede sayı bulamadı, direkten dönen topla hızlı hücum geliştiren UKÜ de boş dönünce zevki mücadele berabere bitti. Karşılaşmada en skorer oyuncu 7 sayı ile oynayan UKÜ’den Doğuş Konaç oldu. MGA’nın en skorer ismi ise 6 sayı ile oynayan Batuhan Talan idi.

FOTOĞRAFLAR: AHMET ÖZSOY – FERAH BARIŞSEV

26/09/2019 15:01