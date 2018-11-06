Yasama ve denetim birlikte yapılacak!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 10.35’te Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.Genel Kurul’da ilk olarak onaya ve bilgiye sunuşlara yer verildi.Bu bölümde, Meclis Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla, 19 ve 26 Kasım’daki birleşimlerde yasama ve denetimin birlikte yapılması ile 13 ve 27 Kasım’daki birleşimlerin de ertelenmesi kararı oy birliğiyle onaylandı.

Bu bölümde ayrıca, Başbakanlığın 2018 Mali Yılı Bütçesi, 1.1.2018-31.3.2018 devresi bütçe uygulama sonuçları ile 2018 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2018-30.6.2018 Devresi Bütçe Uygulama Sonuçlarını Gösteren Cetvel bilgiye getirildi.

Bu esnada söz alan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, bütçedeki sıkıntılara değinerek, bütçede neden bu kadar açık öngörüldüğünü sordu.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da 2018’in yaşanan tüm sıkıntılara rağmen 80 milyon öngörülen açığın 110 milyon olduğunu söyledi.Gelirlerin azaldığını, gelecek yılın kamu maliyesi açısından çok zor olacağını kaydeden Denktaş, açığı süratle azaltmak için çalıştıklarını ifade etti.

Genel Kurul’da 62’inci madde tahtında söz alan UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Çocuk İzlem Merkezi ile ilgili konuştu.Çocuk İzlem Merkezi ile ilgili sundukları önerinin “daha iyi bir yasa” hazırlanması amacıyla kabul edilmediğini ifade eden Canaltay, bugüne kadar bir gelişme yaşanmadığını anlattı.

Canaltay, bu konudaki ivedilik istemini önümüzdeki hafta da gündeme getireceğini ve neden bu konunun bu kadar geciktiğini sordu…

Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara geçildi.İlk güncel konuşmayı CTP Milletvekili Asım Akansoy, “Son Siyasi Gelişmeler Bağlamında Kıbrıs Sorunu” konusunda yaptı.