“Yaşamak bir ağaç gibi...” sergisi YDÜ’de açıldı

Mustafa Hastürk’ün 22 eserden oluşan “Yaşamak Bir Ağaç Gibi…” isimli sergisi Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) açıldı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Hastürk’ün Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yeralan sergisinin açılışını Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy gerçekleştirdi.

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, son 8 ayda kampüste 50’den fazla sergi gerçekleştirildiğini, yüzlerce sanatçının 10 bine yakın eser yarattığını söyledi.

15 Kasım 2020’de açılması planlanan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile birlikte, müzeler bölgesinde 7 müzenin sanatseverlerle buluşacağını belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bu müzelerin Kıbrıs Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi olduğunu söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından sanatçı Mustafa Hastürk’e Alasya Ödülleri kapsamında resim alanında verilen Fergani Ödülü takdim edildi. Ardından heykeltıraş Nurlan Kebeek Uluğ tarafından Mustafa Hastürk adına yapılan büstün açılışı yapıldı.

Ödül takdimi sonrası konuşan sanatçı Mustafa Hastürk de, 30 yılı aşkın bir süredir resim alanında uğraş verdiğini ve kendisi için önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi ailesine katılması ile birlikte sanat hayatının üretkenlik anlamında önemli bir ivme kazandığını dile getiren Hastürk, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin oluşturulmasının sanatçıları heyecanlandırdığını ve motive ettiğini söyledi.

Mustafa Hastürk’ün “Yaşamak Bir Ağaç Gibi…” adlı kişisel resim sergisi, hafta için 08.00-17.00 saatleri arasında 19 Temmuz tarihine kadar Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.