‘Yaşamayanlar’ dizisinde taciz iddiası!

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun’un kardeşi Efecan Şenolsun’un, ‘Yaşamayanlar’ adlı internet dizisindeki rol arkadaşı Elit İşcan’ı taciz ettiği iddia edildi. Dizinin çekimlerinde İşcan’ı sözlü ve fiziksel taciz ettiği söylenen Şenolsun’un ayrıca alkollü olduğu da belirtildi.

Konu ile ilgili yasal süreci başlatan Elit İşcan, sosyal medya hesabından da kamuoyuna bir duyuru yaptı. Yazısında Efecan Şenolsun’un alkollü olduğunu, kendisine hakaret ve küfür ettiğini, aynı gece 3 kez sözlü ve fiziksel tacize uğradığını belirtti.

ELİT İŞCAN VE EFECAN ŞENOLSUN

İşte İşcan’ın sosyal medyada paylaştığı taciz iddiası;