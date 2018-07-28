Yaşamın olabileceği iki yeni gezegen keşfedildi!

Bilim insanları tarafından Dünya dışı yaşam hala büyük merak konusu. Bu konuda çalışmalarına devam eden bilim insanları, ihtimalin bulunduğu gezegenleri bir katolog altında toplamakta. İşte bu listeye iki yeni gezegen daha eklendi araştırmalar sonucunda.

Keşfedilen gezenlerden biri dünyamıza en çok benzeyen üçüncü gezegen ünvanını da kazanarak yaşam barındırma ihtimalinin hayli yüksek olmasıyla öne çıktı.

Kepler-1652b adı verilen gezegen bir kaya gezegeni ve Dünya'ya kıyasla yüzde 12 oranında daha büyük. Yıldızının etrafındaki Goldilocks alanında yer alıyor. Yaşam için uygun sıcaklığa ve atmosferik koşullara sahip olduğu düşünülüyor. İşin en büyük sıkıntısı ise oraya ulaşım. Bu konuda çalışmalar devam ediyor.

Bu yaşam barındırma ihtimalleri bilim insanları tarafından gezegenin kütlesine, çapına ve yıldızından aldığı enerjiye göre hesaplanmakta.

Diğer bulunan gezegene ise HD 283869 b adı verildi. Bu gezegen Dünya'ya daha az benzemekte. Ancak açıklamalara göre yaşam barındırma ihtimali bulunuyor. Dünya'dan iki kat büyük, sıcak bir okyanusu mevcut ve yıldızın etrafındaki yaşanabiler bölgenin iç kısmında yer alıyor. Yine de atmosferi ve uygun bir sıcaklığının olduğu düşünülüyor.

İlk gezegen yaklaşık 700 ışık yılı uzaklıkta yer alırken, bu gezegen sadece 155 ışık yılı uzaklıkta. Bu iki gezegenle birlikte toplam yaşanabilme ihtimali olan dış gezegen sayısı 55'e çıkmış oldu. Şimdi ise sadece bu gezegenlere ulaşmanın yolunu bulmak kalıyor.