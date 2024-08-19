Yaşamını yitiren Emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Refiker için mahkemeler önünde tören düzenlendi

Hayatını önceki gün kaybeden emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Talat Derviş Refiker (75) için bugün Lefkoşa mahkemeler binası önünde tören düzenlendi.

Yüksek Mahkeme tarafından düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol, UBP Genel Sekreteri Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, hukukçular, mahkeme personeli, Refiker'in ailesiyle sevenleri katıldı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ törende yaptığı konuşmada, Refiker'in yaşamını yitirmesinin hukuk camiasında büyük üzüntü yarattığını belirterek, Refiker'in titiz, saygın ve beyefendi kişiliğine vurgu yaptı.

Hukuk alanındaki tecrübelerini iki kitapta toplayan Refiker'in, emekliye ayrıldıktan sonra kitapları güncelleyerek camiaya rehberlik etmeye devam ettiğini anlatan Özerdağ, Refiker'in ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da KKTC'nin onurlu, görevini layıkıyla yerine getiren ve herkes tarafından sevilen bir yargıcını yitirdiğini söyleyerek, Refiker'in ülkenin bağımsız yargısına ve itibarına bağlılığının altını çizdi.

Tatar, Talat Derviş Refiker gibi yargıçların kolay yetişmediğini de belirterek, verdiği kararları kitaplaştırarak iz bırakan Refiker'in ruhunun şad olmasını diledi, ailesine ve hukuk camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Mahkemeler önündeki törenin ardından Refiker'in naaşı, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.