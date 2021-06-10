''Yasanın basını zora soktuğu inanılan yanları düzeltilebilir''

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, haklarında soruşturma başlatılan üç gazetecinin yaptıklarında özel hayatın gizliliğine ya da haberleşmenin gizliliğine bir aykırılık olmadığını belirterek, “Ben böyle bir şey görmüyorum” dedi.

Polise bir kez daha çağrı yapan Erhürman, polis yasanın hangi maddesine dayanarak soruşturma açtığını net olarak anlatması ve basın çalışanlarının kendini tehdit altında hissetmemesi gerektiğini kaydetti.

Erhürman, ilgili yasanın basını zora sokan yanlarının düzeltilebileceğini ama yasada bir sorun olmadığına inandığını söyledi.

Özel Hayatın Gizliliği Yasası’nın önemine değinen Erhürman, “Son dönemde yaşananlar gösterdi ki bu yasa özellikle kadınlar açısından son derece önemlidir. Herkes gelişen ve kolay ulaşılan cihazlar ile teknoloji sayesinde kayıtlar yaparak tehdit ve şantaj yapabilir” dedi.

Tufan erhürman, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı.

“Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında koordinasyon yok”

Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında koordinasyon olmadığını anlatan Erhürman, öğrencilerin bir buçuk seneye yakındır okula gitmediğini, çocukların internet ve bilgisayar bağımlısı olduğunu söyledi. Erhürman, hükümetin başarısızlığı ve kendi içinde yaşadığı sorunların bedelini öğrencilerin ve ailelerin ödeyeceğini belirtti.

“Çocuklar okul gitmiyor ama onun dışında her yerde?”

Çanakkale’ye kampa gönderilecek çocuklarla ilgili konuşan Erhürman, “Kampta risk yok okulda risk mi var?” diye sordu. Çocukların okula gitmediğini ama her tarafta olduğunu, bir araya gelip oynadığını ama ancak okulların açılmadığını ifade eden Erhürman, dünyada aşılamadan okulları açan ülkeler olduğunu, Eğitim Bakanının ağızlarından “öğretmenler açılanmadan okulları açmam” demesi nedeniyle okulların açılamadığını ama bunun kabul edilir olmadığını vurguladı.

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“Yapılan, örgütlü yaşam düşmanlığıdır”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın sivil toplum öğütlerine yönelik bakış açısına dikkat çeken Erhürman, “Sayın Arıklı, sivil toplum örgütlerinin de katıldığı toplantıda ‘Bu ülkede 3 statüko bacağı var. Bunlar, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve bürokrasidir’ dedi. Başbakan Yardımcısı ayrım yapmaksızın bunları söyledi. Maliye hizmet sunuyor diye ikisine yönelik ‘aidatlarından kesinti yapılsın’ diye yasa tasarısını meclise gönderdiler. Bu yapılan örgütlü yaşam düşmanlığıdır. Toplu iş sözleşmesi hakkının budanması da bunun uzantısıdır. Türkiye ile imzalanan protokolde sendikalarla ilgili maddeler var. Aidatlardan yapılmak istenen kesintilerle ilgili yasa tasarısına ret oyu vereceğiz. Bütçedeki açığı bu kesintilerle mi kapatacaksınız?” dedi.

“Mantığı olan insanları bu yaşananlar çıldırtır”

Ülkeye gelir getiren yükseköğrenim, turizm ve inşaat sektörü için adım atılması gerekirken kesintiler yapılarak maliyeye gelir sağlanmak istediğine dikkat çeken Erhürman, bu yaşananların mantığı olan insanları çıldırttığını belirtti. Hükümetin yapmak istediklerinin hem hukuka aykırı olduğunu hem de adil olmadığını söyledi. Erhürman, hükümet edenlerin konsantrasyonunun ülke sorunlarında değil ekim ayında yapılacak kurultayda olduğunu vurguladı.

“Ülkenin dışarıya açılan penceresi olan cumhurbaşkanlığı girişim yapmalı”

AB’den gelen aşılarla ilgili bir izleyici sorusunu cevaplandıran Erhürman, Kıbrıslı Türklerin aşı hakkı yüzde 20- yüzde 25’ken AB’nin yüzde 10 gönderilmesinin kabul edilebilir olmadığını, ülkenin dışarıya açılan penceresi olan cumhurbaşkanlığının bu konuda girişim yapması gerektiğini vurguladı.

Bana muhalefet partisi olarak CTP’nin bu konuda defalarca açıklama ve girişim yaptığını belirten Erhürman, ancak cumhurbaşkanının yapacağı girişimin daha önemli olduğunu kaydetti.

“Köy yollarını müteahhitlerimiz yapmalıydı”

Köy yollarının yerli müteahhitler tarafından yapılması durumunda piyasaya getirisinin büyük olacağını ifade eden Erhürman, “Ekonomik örgütler bir süre önce Türkiye’ye gitti ve ‘sorunları hallettik’ dedi. ‘Hallettik’ dedikleri için ses çıkarmadık. O zaman hükümetin hiçbir şeyden haberi yoktu. Şimdi Türkiye’deki şirketlere iş verildi diye tepki gösteriliyor. Hükümetin bu konuda yine girişimleri ve haberi yok” dedi.

“Hukuka aykırı bir durum varsa mahkemeye gidilmemeli mi?“

Köy yolları ihalesinin yerli firmalara verilmemesini, müteahhitlerin Girne Hastanesi inşaat ihalesinin dava edilmesine bağlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı eleştiren Erhürman, “Hukuka aykırı bir durum varsa mahkemeye gidilmemeli mi? Yapılan girişimin hesabı mı sorulacak? Böyle bir zihin dünyası olamaz” ifadelerini kullandı.

“Erken seçim hükümeti şimdi icraat hükümeti oldu”

Erhürman, ekonomik örgütlerin daha önce devlet bütçesinin hazırlanması konusunda hassasiyet göstermesine rağmen şimdi bütçenin hazırlanmasını etkileyecek erken genel seçim tarihinin belirlenmesi konusunda sessiz kaldığını söyledi.

Erhürman, “Azınlık hükümeti programında erken seçim tarihi olan ekim ayını biz önerdik. 2022’de hazirandaki yerel seçimlerin engel olmaması için 2021’deki seçimden sonra gelecek hükümetin bütçeyi hazırlaması en doğrusuydu. Erken seçim hükümeti şimdi icraat hükümeti oldu. İktidardaki partiler, hükümette kalmak için uzatıyorlar” dedi.

“Yasada basını zora sokan durumlar düzeltilebilir”

2014 yılında geçirilen Özel Hayatın Gizliliği Yasası ile ilgili konuşan Erhürman, 7 yıl önce yasa geçtiğinde de tartışmalar çıktığını anımsattı. O zaman ‘Basın yayın gazetecilerin örgütleriyle bir araya gelelim gerekli değişiklikleri yapalım’ dediğini belirten Erhürman, basın örgütlerinin bu çağrıya karşılık vermediğini söyledi. Yasanın basını zora sokan yanlarının düzeltilebileceğini ama yasada bir sorun olmadığına inandığını belirten Erhürman, polisin neye dayanarak böyle bir soruşturma açtığının bilinmesi gerektiğini vurguladı.

“Özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğine bir aykırılık görmüyorum”

Haklarında soruşturma başlatılan gazetecilere değinen Erhürman, “Polis yasanın hangi maddesine dayanarak soruşturma açıyor, bunu net olarak anlatmalı. Olaya baktığımda ve bu olayla ilgili kişilerin bana anlattıklarını dinlediğimde, bana göre özel hayatın gizliliğine ya da haberleşmenin gizliliğine bir aykırılık yoktur, böyle bir şey görmüyorum. Basın çalışanları kendini tehdit altında hissetmemeli. Soruşturma devam ediyor, polis gerekli açıklamayı yapmalı” şekline konuştu

“Yasa kadınlar açısından önemli”

Özel Hayatın Gizliliği Yasası’nın öneminden bahseden Erhürman, “Son dönemde yaşananlar gösterdi ki bu yasa özellikle kadınlar açısından son derece önemlidir. Herkes gelişen ve kolay ulaşılan cihazlar ile teknoloji sayesinde kayıtlar yaparak tehdit ve şantaj yapabilir” dedi.

“Basın ve haber alma özgürlüğü korunmalı”

Özel hayatın yanında basın özgürlüğü ve haber alma özgürlüğünün de korunması gerektiğini ifade eden Erhürman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının bizde emsal değil içtihat olarak kabul edildiğini kaydetti.

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10/06/2021 11:45