Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
21/11/2019
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Eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
Türkiye Cumhuriyeti eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti. Büyükanıt'ın eşi de 4 gün önce yaşamını yitirmişti.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.
79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti.
Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı.