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Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

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21/11/2019

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Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyeti eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti. Büyükanıt'ın eşi de 4 gün önce yaşamını yitirmişti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti.

Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı.

21/11/2019 08:52
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TAGS: Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti, haber, kıbrıs,
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