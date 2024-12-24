Yaşar Gençalioğlu: ''Kızımı enkazdan ellerimle çıkardım, bu katliam karşılıksız kalmamalı''

İsias Otel enkazında biricik kızı 14 yaşındaki Hayal Gençalioğlu'nu kaybeden baba Yaşar Gençalioğlu, mahkeme salonunda yaptığı duygusal açıklamada, olayın "katliam" olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve sorumlular için olası kast cezası talep etti.

"Kızımı Ellerimle Çıkardım"

Gençalioğlu, İSİAS Otel'in enkazında yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

“İSİAS denen enkazda, 14 yaşındaki kızımı ellerimle çıkardım. Yaşasaydı şimdi 16 yaşında olacaktı. Bir daha doğum gününü kutlayamam. Bu enkaz, tam bir olası kast üzerinden değerlendirilecek bir enkaz.”

"Otel Sağlamsa Nasıl Kum Yığınına Döner?"

Otelde yaşanan çöküşün boyutlarını sorgulayan Gençalioğlu, şunları ekledi:

“Ahmet Bozkurt oğlu hapiste diye şikayet ediyor. Benim çocuğum mezarda. Bu katliam karşılıksız kalmamalı. Otel sağlamsa, nasıl kum yığınına döner? Mezarlıkta bile hava boşluğu var, binada en az bir hava boşluğu yoktu.”

"Olası Kastla Adalet İstiyoruz"

Gençalioğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Olası kast üzerinden bir karar vermenizi istiyorum. Bu katliam karşılıksız kalmamalı. Olası kastla gelecek adalet istiyoruz.”