Yaşar Güler: KKTC'nin tanınması ve adil çözüm için çabalarımızı sürdüreceğiz

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu’nda  bütçesi görüşmesi sırasında ile konuştu.

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14/12/2024

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Yaşar Güler: KKTC'nin tanınması ve adil çözüm için çabalarımızı sürdüreceğiz

 

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu’nda  bütçesi görüşmesi sırasında ile konuştu.

Güler, Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitlikleri ile eşit uluslararası statülerinin kabulünü "olmazsa olmaz" olarak nitelendirerek, "Bundan sonra da KKTC'nin tanınması başta olmak üzere, Kıbrıs meselesinin adil çözümü için gayret göstermeye devam edeceğiz." dedi.

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TAGS: Yaşar Güler
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