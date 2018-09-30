HABER KIBRIS

Yaşar Taş, rahatsızlanarak hayatını kaybetti

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30/09/2018

Yaşar Taş, rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Gazimağusa’da sakin Yaşar TAŞ (E-42) ikametgahının önünde, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, rahatsızlanmasının ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar Taş, acil servisde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 03.30 yaşamını yitirdi.

Müteveffanın cesedi otopsi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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TAGS: Yaşar TAŞ, Gazimağusa, ecel, haber, kıbrıs
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