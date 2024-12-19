Yaşar Zengi, KKTC Avcılık Federasyonu başkan adayı oldu

KKTC Avcılık Federasyonu'nun genel kurulu cumartesi günün gerçekleştirilecek. Yaşar Zengi, bugün yeni dönemde başkanlığa adaylığını koyduğunu duyurdu.

“Camiamıza hayırla vesile olmasını temenni ederim” diyen Zengi, kendi yönetim kadrosunu da açıklayarak “her dönem yaşanan problemleri düzelteceğimize inancımız tamdır” dedi.

Yaşar Zengi’nin açıklaması şöyle:

KKTC Avcılık Federasyon'u Başkalığı Adaylığına Yönetim Kurulum ve destekçilerimiz ile birlikte çıktığımız bu yolda; Her dönem aynı problemlerle karşılaşılmaması, ilerleyen yıllarda daha da iyi olunabilmesi, Federasyonun yapısının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi ve kurumsal bir yapıya ulaşabilmesi için yönetim kurulum ve üye Kulüplerimiz ile birlikte laik görüldüğümüz takdirde her dönem yaşanan problemleri düzelteceğimize inancımız tamdır.

Yeni bir vizyon, yeni bir yönetim kurulu ile birlikte; Sürdürülebilir bir avcılık, Süründürülebilir bir yapı, Hep Birlikte Avcılık için Hizmete…

Yönetim Kurulu:

Genel Sekreter :

Sait FARAÇ

Genel Sayman:

Mehmet YILDIZ

Eğitim As. Başkanı:

Üner Özkum

Üretim As Başkanı:

Yusuf KOÇARSLAN

Müsabakalar As Başkanı :

Ertunç BİRİNCİ

Hukuk ve Sosyal İşler Sorumlusu:

Av. Harun Güryel

Basın Yayın, Propaganda Sorumlusu:

Mehmet ŞAHOĞLULARI

Koruma As. Başkanı:

Halil ÇAĞAY

Faal Üye:

Enver AKGÜVEN

Faal Üye :

Hüseyin OSUM

Ceza Kurulu :

Ceza Kurulu Üyesi

Av. Fatih ATAKARA

Ceza Kurulu Üyesi

Niyazi BEDEL

Ceza Kurulu Üyesi

İrfan HACIÖMER

Ceza Kurulu Üyesi

Asım ÇAYIRBİÇEN

Denetleme Kurulu :

Denetleme Kurulu Başkanı:

Behzat MUT

Denetleme Kurulu Üyesi:

Kemal UYSAL

Denetleme Kurulu Üyesi:

Toygan Özel