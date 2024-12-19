Yaşar Zengi, KKTC Avcılık Federasyonu başkan adayı oldu
19/12/2024
KKTC Avcılık Federasyonu'nun genel kurulu cumartesi günün gerçekleştirilecek. Yaşar Zengi, bugün yeni dönemde başkanlığa adaylığını koyduğunu duyurdu.
“Camiamıza hayırla vesile olmasını temenni ederim” diyen Zengi, kendi yönetim kadrosunu da açıklayarak “her dönem yaşanan problemleri düzelteceğimize inancımız tamdır” dedi.
Yaşar Zengi’nin açıklaması şöyle:
KKTC Avcılık Federasyon'u Başkalığı Adaylığına Yönetim Kurulum ve destekçilerimiz ile birlikte çıktığımız bu yolda; Her dönem aynı problemlerle karşılaşılmaması, ilerleyen yıllarda daha da iyi olunabilmesi, Federasyonun yapısının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi ve kurumsal bir yapıya ulaşabilmesi için yönetim kurulum ve üye Kulüplerimiz ile birlikte laik görüldüğümüz takdirde her dönem yaşanan problemleri düzelteceğimize inancımız tamdır.
Yeni bir vizyon, yeni bir yönetim kurulu ile birlikte; Sürdürülebilir bir avcılık, Süründürülebilir bir yapı, Hep Birlikte Avcılık için Hizmete…
Yönetim Kurulu:
Genel Sekreter :
Sait FARAÇ
Genel Sayman:
Mehmet YILDIZ
Eğitim As. Başkanı:
Üner Özkum
Üretim As Başkanı:
Yusuf KOÇARSLAN
Müsabakalar As Başkanı :
Ertunç BİRİNCİ
Hukuk ve Sosyal İşler Sorumlusu:
Av. Harun Güryel
Basın Yayın, Propaganda Sorumlusu:
Mehmet ŞAHOĞLULARI
Koruma As. Başkanı:
Halil ÇAĞAY
Faal Üye:
Enver AKGÜVEN
Faal Üye :
Hüseyin OSUM
Ceza Kurulu :
Ceza Kurulu Üyesi
Av. Fatih ATAKARA
Ceza Kurulu Üyesi
Niyazi BEDEL
Ceza Kurulu Üyesi
İrfan HACIÖMER
Ceza Kurulu Üyesi
Asım ÇAYIRBİÇEN
Denetleme Kurulu :
Denetleme Kurulu Başkanı:
Behzat MUT
Denetleme Kurulu Üyesi:
Kemal UYSAL
Denetleme Kurulu Üyesi:
Toygan Özel