Yaşarata: Brexit sürecinde yaşananlar endişe verici

YAŞARATA: “ENDİŞELİYİZ”: İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata sorunların üstesinden gelebilmek ve kendilerini yenileyebilmek için birlikte ve azimle çalışmaları gerektiğine vurgu yaparak, özellikle Brexit’in sunduğu belirsizlik ve tehlikeye karşı dik durabilmek için iş alanlarında birliğin ve desteğin öneminin büyük olduğunu söyledi

DOURMOUSH: BREXIT ÜLKEYİ BÖLDÜ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Bexley Belediye Meclis Üyesi Ahmet Dourmoush, Brexit konusunun aileleri, partileri ve hatta ülkeyi böldüğünü üzülerek izlendiğini vurguladı. Brexitin nasıl bir hal alacağını yakın zamanda Muhafazakar partinin liderini seçmesiyle ivme kazanacağını söyledi.



“BELİRSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”: Toplumdan ve Konutlardan Sorumlu Devlet Bakanı James Brokenshire Brexit sürecindeki belirsizliğin ortadan kalkması için var güçleriyle çalıştıklarını anlattı. Brokenshire, iş dünyasına ümitsizliğe kapılmamaları ve kendilerine güvenmeleri konusunda çağrıda bulundu

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası (Cyprus Turkish Chamber of Commerce UK) İngiltere’de iş insanlarına yönelik etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor.

Oda, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk iş insanlarını 6 Haziran 2019 tarihinde, bir araya getirerek bir ‘networking’ organizasyonu gerçekleştirdi.

Houses of Parliament’te, ‪saat 19:00’da gerçekleşen etkinlikte Kıbrıslı Türk iş insanları İngiliz Hükümetinde Toplumdan ve Konutlardan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan James Brokenshire (Secretary of State for Local Government, Communities and Housing) ile buluştu.

Etkinliğe Birleşik Krallık Yerel Yönetim, Topluluk ve Konutlandırmadan Sorumlu Devlet Bakanı ve Parlamenter James Brokenshire’ın yanında, Britanya Türk Ticaret Odası ve Sanayi Odası Başkanı, Emma Edhem ve 2020 Londra Belediye Başkanı seçimlerinin Muhafazakar Parti adayı, Shaun Bailey de katıldı. Paneli Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan yardımcısı ve Bexley Belediye Meclis Üyesi Ahmet Dourmoush yönetti.





Etkinlikte, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata’nın açılış konuşmasının ardından Yerel Yönetimlerden, Toplumdan ve Konutlardan Sorumlu Devlet Bakanı James Brokenshire (Secretary of State for Local Government, Communities and Housing), ‘Brexit ve Business’ konusunda bir konuşma yaptı.

Bakanın ardından ise Muhafazakar Parti’nin 2020’de yapılacak belediye seçimlerinde Londra Belediye Başkanı Adayı olarak adı açıklanan Shaun Bailey bir konuşma gerçekleştirerek katılımcılara görüşlerini aktardı.

Konuşmanın ardından katılımcıların sorularının yanıtlandığı panel bölümüne geçildi.

Dourmoush: Brexit ülkeyi böldü

Panelin açılışında paneli başarılı bir şekilde yöneten Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan yardımcısı ve Bexley Belediye Meclis Üyesi Ahmet Dourmoush, yaptığı selamlama konuşmasında toplantının ev sahipliğini yapan Devlet Bakanı James Brokenshire ile ekibine ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Dourmoush konuşmasında, Brexit hakkında yorum yaparak, bu konunun arkadaşları, aileleri, partileri ve hatta ülkeyi böldüğünü üzülerek izlendiğini vurguladı. Brexitin nasıl bir hal alacağını yakın zamanda Muhafazakar partinin liderini seçmesiyle ivme kazanacağını belirten Dourmoush, sonucun ne olursa olsun İngiltere ve tüm halk için hayırlı olmasını diledi. Daha sonra sözü CTCC Başkanı Dr Muhammet Yasarata’ya verdi.

Yaşarata: Ciddi bir güç olarak yaşamımızı sürdürüyoruz

Yaşarata konuşmasının başında Devlet Bakanı James Brokenshire’a, Kıbrıslı Türk iş insanlarına İngiltere’deki iş hayatlarındaki gelişmeleri ve büyümeleri yönündeki çalışmalarını anlatma fırsatı verdiği için teşekkür etti.

Yaşarata, İngiltere’de yıllık 5 milyar sterlin toplam ciro yapan Kıbrıslı Türk iş insanlarını temsil ettiklerini ifade ederek, her yıl İngiltere ekonomisine 5 milyar sterlin katkısı olan İngiltere’deki Kıbrıslı Türk işletmelerinin başarı rakamının, KKTC’nin yıllık Gayrisafi Milli Hasılasından bile yüksek olduğunu aktardı.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin, aynı zamanda sayı olarak da adadaki Kıbrıslı Türklerin üzerinde olduğunu kaydeden Yaşarata, yaklaşık 300,000 olan bu büyük nüfusun İngiltere ekonomisindeki ortalama malvarlığının ise 50 milyar sterline eriştiğini anlattı.

Yaşarata, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin, İngiltere’de iş alanlarında uzun yıllardan beridir büyük başarılar elde ettiğini kaydederek, bu büyük başarıların daha da ileri aşamalara taşınabilmesi, her sahada büyümeye devam edebilmesi ve İngiltere ekonomisi için ne kadar önemli olduğumuzu gösterebilmesi için Kıbrıs Türk halkının bir araya gelmesinin ve dayanışma içinde çalışmasının çok önem kazandığı bir dönemde olunduğunu belirtti.

“Sorunların üstesinden gelmek için azimle çalışmalıyız”

Yaşarata konuşmasının devamında sorunların üstesinden gelebilmek ve kendilerini yenileyebilmek için birlikte ve azimle çalışmaları gerektiğine vurgu yaparak özellikle Brexit’in sunduğu belirsizlik ve tehlikeye karşı dik durabilmek için iş alanlarında birliğin ve desteğin öneminin büyük olduğunu söyledi.

Yaşarata, “Ekonomiyi daha da güçlendirebilmemiz için yeni iş alanlarında girişimcilik yapmalıyız. Yatırım ve finansal risk gerektiren bu girişimlerde, işletmecilerimize başarabilmeleri için fırsat tanımamız gerekmektedir.

Hiç şüphesiz, hepimizin beklentisi Brexit konusunda ümit ettiğimiz bir anlaşmaya ulaşılmasıdır. Anlaşmasız bir Brexit’e karşıyız” diye konuştu.

“Brexit’te bir anlaşmaya varılmalı”

“Artık Brexit konusunda bir anlaşmaya varılması gerekmektedir” diye konuşan Yaşarata, Brexit ile ilgili bir sonuç alınamamasının, iş alanında bir sonuç olmadan çalışmak anlamına geldiğini kaydederek, bu belirsizliğin işletmecilerin büyümesi ve gelişmesini engellendiğini söyledi.

Yaşarata şöyle devam etti: Halbuki Brexit konusunu sonuca ulaştırıp, daha önemli konulara, örneğin ülkemizde yeni konutların yapılması, eğitim sistemine yatırım veya işletmelerin gelişmesi alanlarına odaklanmak gerekmektedir.

Tüm büyük devletler gibi İngiltere’nin de zor günler ile karşı karşıya geldiği olmuştur. İngiltere, değişimin beraberinde endişeyi getirmesiyle birlikte birçok fırsata da kapı açtığını iyi bilmektedir. Bu ülke, işletmelerinin güçlü noktalarını iyi tanımaktadır ve karşısına konulan tüm engelleri aşabilecek kapasitededir. İşletmelerimize, potansiyellerine erişmelerinde fırsat tanıyarak Brexit durumunu başarıyla atlatabileceğimize inanıyoruz” dedi.

“Anlaşmanın olmadığı bir Brexit’e hazır değiliz”

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Yaşarata, Brexit konusunda İngiltere ile AB arasında bir anlaşmanın olmamasının ciddi sorunların göstergesi olduğunu ifade ederek bunun, İngiltere’nin hak etmediği bir gelecek olacağını söyledi. Yaşarata, “Biz, İngiltere’nin geleceğinin böyle olmasını kabullenemeyiz. Britanya Ticaret Odası’nın da dediği gibi “anlaşmanın olmadığı bir Brexit’e hazır değiliz”. Anlaşmasız Brexit, hiçbirimizin beklediği ya da arzuladığı bir sonuç değildir. Bir anlaşmanın olması sadece işletmelerimiz için değil aynı zamanda çocuklarımızın geleceği açısından da çok önemlidir.

Aslında, bu zorlu döneminde ülkeye ışık tutması için Winston Churchill’in sözlerini hatırlamak gerekir – “Karamsar biri her fırsatta dahi zorlukları görmektedir. Halbuki iyimser biri ise her zorluktaki fırsatı gören kişidir” diye devam etti.

“En büyük arzumuz, Kıbrıs sorununa ilişkin konulara adil çözümlerle yaklaşılmasıdır”

“Burada yaşayan Kıbrıslı Türklerin evi İngiltere’dir. Ve İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler olarak en büyük arzumuz, Kıbrıs sorununa ilişkin konulara adil çözümlerle yaklaşılmasıdır” ifadelerini kullanan Yaşarata, Brexit sorunu halen tartışılmaya devam edilirken, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı Türklerin insan haklarının hala daha ihlal edilmesini anlamanın mümkün olmadığını belirtti.

Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonun adadaki her iki taraf arasındaki güveni derinden etkilediğini kaydeden Yaşarata, “Halen 50 yıllık ambargolar altında yaşayan Kıbrıslı Türkler maalesef ulaşım, iletişim ve hatta uluslararası spor yapma konularında engellenmeye devam etmektedir. 1960 anlaşmalarına binaen, anavatanlar Türkiye ve Yunanistan arasında güçlü bir iletişimin olmasının, adanın her iki tarafında da barış, denge ve güven verici sonuçlar doğuracağı şüphesizdir. Ve bizim için en önemli olan, garanti sisteminin devam etmesi ve Birleşik Krallığın da sistemin içinde kalmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs’ın tümüne yatırım yapmaktan yanayız”

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk iş insanları olarak Kıbrıs’ta hem Kuzeye hem de Güney Kıbrıs’a yatırım yapmak istediklerini belirten Yaşarata, “Ben Kıbrıs’ta barış sürecinin her zaman taraftarı oldum. 1974 yılındaki savaşta hem babamı, hem de iki erkek kardeşimi kaybettim. Sadece 2 yaşındaydım. Annem, kız kardeşim ve ben aile yakınlarımızı kaybetmenin acısını yakından tanıyoruz ve biliyoruz. Bizim yaşamış olduğumuz bu acıları Kıbrıslı Rumların içerisindeki aileler de yaşamışlardır. Kıbrıslı Türkler için olan his ve dileklerim, Kıbrıs Rumlar için de geçerlidir. Hiçbir zaman yaşadığımız acıları tekrarlamayalım ve Kıbrıs sorununu çözüme taşımak ve parlak bir geleceğe adım atabilmek için durmaksızın çalışalım. Kıbrıslı Türk ve Rumları bir araya getiren, birleştiren ve tüm dünyaya barışın çiçek açabileceğini gösteren bir geleceğe doğru yola çıkalım” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Doğu Akdeniz’de yaşananları endişe ile izliyoruz”

Yaşarata, Kıbrıs’ta Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri endişe ile izlediklerini vurguladı. Yaşarata şöyle konuştu: “Kıbrıs’ta biz tarafların karşılıklı kabul edebileceği eşitlik temelinde adil bir çözümden yanayız. Kıbrıs Türkü Kıbrıs sorununun devam etmesinden dolayı bedel ödemeye devam ediyor. En temel insan hakları meselelerinde bile ambargoyla karşı karşıya kalıyor. İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin doğup büyüdükleri,köklerinin olduğu Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuşlarla gitme hakkı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için oda olarak bir girişim başlattık; bu konuda Muhafazakar Parti içinden bize destek olan Ian Duncan Smith’e tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda dilerim Brexit sonrasında gelişmeler yaşanır ve Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuşlar başlamış olur.”

Brokenshire: Belirsizliğin aşılması için çalışıyoruz

Toplumdan ve Konutlardan Sorumlu Devlet Bakanı James Brokenshire ise konuşmasında Brexit sürecindeki belirsizliğin ortadan kalkması için var güçleriyle çalıştıklarını anlattı. İş dünyasının ekonomide belirsizliği sevmediğini bildiklerini ifade eden Bakan Brokenshire, iş dünyasına ümitsizliğe kapılmamaları ve kendilerine güvenmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Bakan, Brexit’in gerçekleşmesi halinde hükümet olarak farklı alanlarda yaratacakları iş alanları ve işbirlikleriyle ülke ekonomisinin önünü açacaklarını söyledi.

Bailey: Londra büyüyecek

Muhafazakar Parti’nin 2020’de yapılacak belediye seçimlerinde Londra Belediye Başkanı Adayı Shaun Bailey ise yaptığı konuşmada Londra’nın çok kültürlü yapısının önemine işaret ederek Brexit olsun olmasın, Londra’nın büyüyeceğini anlattı.

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçilerek iş insanları ile konuşmacılar arasında yararlı bir bilgi alışverişi yapıldı.