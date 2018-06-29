Yaşarata: Destek artarak devam ediyor

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata, İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a direkt charter seferlerin yapılabilmesi için başlatılan imza kampanyasının istedikleri düzeyde devam ettiğini ifade etti.

Yaşarata, Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada İngiliz Parlementosu’nda Milletvekili olan Rt. Iain Duncan Smith’in İngiliz Parlementosuna verdiği İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a Direk Charter Seferlerin başlaması konusundaki ‘Meclis Önergesi’nin imzaya açılması noktasının desteklenmesinin ciddi öneme haiz olduğunu kaydederek İngiltere’de yaşayan iş insanları ve vatandaşların bunun önemini iyi kavradığını söyledi.

Yaşarata, imza kampanyasına verilen desteğin bunun bir göstergesi olduğunu kaydederek bu desteğin giderek artacağına karşı inançlı olduklarını belirtti. Yaşarata, İngiliz Parlementosu’nda Milletvekili olan Rt. Hon Iain Duncan Smith’in İngiliz Parlementosuna verdiği İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a Direk Charter Seferlerin başlaması konusundaki ‘Meclis Önergesi’ konusunda yalnız kalmamasının da önemli olduğunu kaydederek, her fırsatta böyle cesur adımlar atan milletvekillerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

“Başarırsak devrim olur”

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, İngiltere’de yaşayan üç yüz bini aşkın Kıbrıs Türk nüfusu olduğunu ve Kıbrıslı Türk iş insanlarının İngiltere’de yarattığı iş hacmi cirosunun yıllık 5 Milyar poundun, mal varlığının ise 50 milyarı poundun üzerinde olduğu anımsatarak bu ilişki ve bağların çok daha güçlü bir konumda olduğunu söylemenin yanlış olmayacağını belirtti. Yaşarata, direkt charter seferlerin başarılması durumunda Kuzey Kıbrıs’da devrim niteliğinde gelişmeler olacağını kaydederek turizmin ciddi yararlar göreceğini belirtti.