Yaşarata: Direkt uçuşlara destek veren bir hükümet başta

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata, dün İngiltere’de gerçekleşen erken genel seçimin Brexit sürecinin bir neticeye varılması yönünde büyük bir katkı koyacağını belirtti.

Seçim sonuçlarını Waltham Forest Town Hall’dan takip eden Muhammet Yaşarata, Euro Genç TV’ye İngiltere seçimleri ile ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Direk uçuş seferleri için İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere umut ışığı olan Iain Duncan Smith’in seçimi kazanmasına değinen Muhammet Yaşarata, Smith’in Kıbrıslı Türk toplumuna yönelik büyük bir desteği olduğunu vurguladı.

Muhammet Yaşarata Euro Genç TV’ye şu açıklamaları yaptı:

“Muhafazakar Parti’nin seçimi kazanması çok önemli. İngiltere’de genel bir Brexit konusu mevcut ve bu seçim ile birlikte Brexit’in olup olmayacağı belirlenmiş oldu. İnsanların Brexit ile ilişkin görüşleri bu seçim ile tespit edilmiş oldu ve bununla birlikte İngiltere’nin ekonomik açıdan nasıl bir konuma geleceği merak konusu.

İngiltere büyük bir ülke ve büyük bir ekonomiye sahip, dünyada beşinci büyük ekonomi olarak nitelendiriliyor İngiltere. Dolayısıyla sonuç ne olursa olsun, İngiltere ekonomisi büyüyen bir ekonomi olarak dünyadaki yerini koruyacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Smith’in Kıbrıs Türk toplumuna büyük bir desteği var”

Chingford & Woodford bölgesinden tekrar milletvekili olarak seçilen Iain Duncan Smith’in özellikle de İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler için büyük bir önem ifade ettiğini kaydeden Yaşarata, “Iain Duncan Smith’in Kıbrıslı Türk toplumuna büyük bir desteği var, kendisi Kuzey Kıbrıs’a direk uçuşların sağlanması noktasında bir önergeyi İngiltere Parlamentosuna sunmuştu. Bu nedenden dolayı, Iain Duncan Smith’in buradaki çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve destek oluyoruz. İngiltere’deki Kıbrıslı Türk toplumun ülkemize fayda sağlaması için buradaki tüm partilerle çalışmaya devam edeceğiz.

“Direk uçuşlara destek”

Geçtiğimiz hafta Iain Duncan Smith’in, Kıbrıslı Türklerin kendi vatanlarına doğrudan uçamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini de kaydeden Yaşarata, Smith’in Kuzey Kıbrıs’a direk uçuşlar konusunda şu açıklamayı yaptığını belirtti: ”Öncelikle Kıbrıs Sorununda her iki tarafın bir anlaşma çerçevesinde bu sorunun bitirilmesinden taraf olduğunu söylerken, sorunun devam etmesi halinde bölgemde yaşayan seçmenlerimin ülkelerine daha rahat ve kolay bir şekilde gitmesini destekleyeceğim.”

Yaşarata, Iain Duncan Smith’in direk seferlerin de oluşabilmesi için Kıbrıslı Türklerin çalışılmasını desteklediğini belirtti.

Yaşarata, “'Muhafazakar Parti'nin büyük çoğunlukla kazanmasının İngiltere meclisinde Kıbrıslı Türklerin seyahatlerini kolaylaştıracak bir zeminin oluştuğu anlamına geldiğini biliyoruz. İngiltere'de yaşayan 300 bin Kıbrıslı Türk ve onların işletmelerinin 5 Milyar pound üzerinde bir ciro ile İngiltere ekonomisine çok önemli bir katkısı olması da önemlidir. Muhafazakar Partinin seçim zaferinde ve Duncon Smith'in kazanmasında toplumumuzun büyük katkısı olmuştur" dedi.

“Johnson Kıbrıslı Türklere destek vereceğini açıkladı”

Yaşarata, Başbakan Boris Johnson’un da Kıbrıslı Türklerin ülkelerine rahatlıkla ulaşmaları için her türlü desteği vereceğine dair söz verdiğini ifade etti.

Yaşarata, “İngiltere’de siyasi kazanımlar elde edilmek isteniyorsa, hidrokarbon konusundaki haklılığımızı, Kıbrıs konusunda haklılığımızı, Kıbrıs konusunda ve hidrokarbon konusunda Türkiye’ye olan haksız saldırıları önlemek için, KKTC hükümetinin bir an önce çok donanımlı bir PR şirketi ile çalışmaya başlaması önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

13/12/2019 12:06