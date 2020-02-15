 Yaşarata: Haklarımız yeniyor

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, Başbakan Ersin Tatarı'n İngiltere’de yapmış olduğu açıklamalara desteklediklerini belirterek, seyahat ve ticaret hakkının artık Kıbrıslı Türklere tanınması noktasında çağrıda bulundu

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, Annan Planı süreci sonrasında Kıbrıslı Türklere verilen sözlerin tutulması noktasında çağrı yaptı. Direk uçuşlar ve ticaret konusunda Kıbrıslı Türklerin dünya ile buluşması noktasında İngiltere Garantör ülke olarak, Dünya ve Avrupa Birliği tarafından verilen birtakım sözlerin yerine getirilmediğini kaydeden Yaşarata, “artık buna dur deme zamanının geldiğini düşünmekteyiz” dedi.

Yaşarata, KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın heyecanla paylaştığı direk seferler ile ilgili açıklamalarının yerinde açıklamalar olduğunu ifade ederek İngiltere Dışişleri’nin yapmış olduğu açıklamanın ise üzücü ve gereksiz olduğuna vurgu yaptı. Yaşarata, “BU açıklama Rum siyasi çevrelerini rahatlama noktasında yapılan bir açıklamadır. Siyasette kapalı kapılar arkasında verilen sözlerin yerine getirilmesinin tek yolu bir an önce haklı davamızı Avrupa ülkelerinde yaşayan sokaktaki insanlara da anlatarak, harekete geçmemiz ile gerçekleşecektir” dedi.

Yaşarata, direk uçuş ve ticaret konusunda Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlığın artık sadece İngiltere ve Avrupa’daki siyasetçilere anlatılması değil İngiltere ve Avrupa’da yaşayan halklara da anlatılması gerektiğini ifade ederek “o halkları da bu konuda uyandırmak gerek” ifadelerini kullandı.

Dr. Yaşarata, “Annan Planı’na ‘evet’ denmesi durumunda direkt uçuşlar ve ticaret konusunda Kıbrıslı Türklerin önünün açılacağı ifade edilmişti ancak hiçbir gelişme yaşanmadı. Bu durum Kıbrıslı Türklerin adaletsiz bir yapı içerisinde yaşamını devam ettirmesine neden oluyor” diye konuştu.

“Bizi hukuk dışı bırakma çabaları artık son bulmalı”

Dr. Yaşarata, Kıbrıslı Rumların devamlı bir şekilde Kıbrıslı Türkleri hukuk dışında bırakmaya çalışılmasının anlamsız olduğunu kaydederek Kıbrıslı Türklerin kapının dışında bekletilmesini ve Doğu Akdeniz’de doğal kaynak haklarının verilmemesinin adaleti savunan dünya devletleri ve hiç kimsenin kabul etmemesi gereken bir olgu olduğunu söyledi.

Dr. Yaşarata sözlerini şöyle tamamladı: Kıbrıslı Türkler Anavatanımızın yardımı ile tüm haklarını sonuna kadar savunacaktır. Aynı zamanda Kıbrıslı Türkler de Türkiyemizin tarihten gelen Doğu Akdeniz’deki haklarını sonuna kadar savunmamız kaçınılmazdır. Oluşan tüm bu haksızlıklar bizi tüm Kıbrıslı Türkler olarak derinden etkiliyor ve üzüyor. Annan Planı sürecinde olsun son olarak Crans Montana’da olsun çözümü yeniden birleşmeyi engelleyen Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ederek sahip çıktığı Kıbrıs Cumhuriyeti unvanı ile yoluna devam etmesini artık kabul edilemez.”

“Haklarımız yeniyor”

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, Kıbrıslı Türklerin hakkının yendiğini ifade ederek tüm dünyanın ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin bunun farkına varması gerektiğini söyledi.

Dr. Yaşarata, “Annan Planı’na evet dememize rağmen bize hiçbir hak verilmedi. Kıbrıslı Türklerin ekonomik özgürlüğünü ve başarısını sağlaması için dünya halen neyi bekliyor?” ifadelerini kullandı.

“Direk uçuşlar ve ticaret olmaması adaletsiz bir yaklaşım”

“İngiltere’den ve Avrupa Birliği ülkelerinden KKTC’ye direk seferlerin yapılmaması başta olmak üzere uygulanan ambargoların kaldırılmaması Kıbrıslı Türklere karşı uygulanan adaletsiz bir yaklaşım” diye konuşan Yaşarata, mevcut düzene son verilmesi ve Kıbrıslı Türklerin Annan Planı sonrası yaşanan süreçte bir takım kazanımlar edinmesinin zamanı geldiğini belirtti.

“İngiltere’de haklı davamızı savunmaya devam edeceğiz”

Kıbrıslı Türklerin İngiltere’de ciddi bir güç haline geldiğinin de altını çizen Dr Yaşarata, İngiliz Meclisi’nde ve Lordlar Kamarası’nda defalarca Kıbrıslı Türklerin haklarının yenmesi noktasında önergeler getirildiğini belirterek İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler olarak bu önergelerle bir sonuca varmak için çabalarının devam edeceğini söyledi.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin sayısının 300 bine ulaştığına da vurgu yapan Dr Yaşarata, “İngiltere’de iş hacmi 5 milyar Pound’a ulaşan bir topluluğuz. Bu gücü sonuna kadar kullanıp İngiltere’den direk seferlerin ve ticaretin sağlanması için KKTC devleti ve Türkiye devleti ile beraber sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

“İngiltere’de lobi çalışmaları sıklaştırılmalı”

Dr. Yaşarata, çözümün geciktirilmesi durumunda Kıbrıslı Türklerin seyahat hakkının engellenmemesi gerektiği noktasında İngiltere’de bir algı yaratmayı başardıklarını ifade ederek bu noktada KKTC hükümeti ile birlikte lobicilik çalışmalarını daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi.

“Adaletsiz yaklaşım devam ediyor”

Ambargolar altında KKTC halkının çektiği ekonomik, sosyal ve her alandaki zorluklara Rumların kabul edilemez vetolarının neden olduğunun ortada olduğunu da kaydeden Yaşarata, “Kıbrıs konusunda 2004’te Annan Planı sürecinde ve daha sonrasındaki Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansları’nda birleşmeden yana güçlü bir irade koyan Kıbrıslı Türklerin halen daha izolasyonlar altında tutulmaya çalışılması adaletsiz bir yaklaşımdır” diye konuştu.

15/02/2020 11:56