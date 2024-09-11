Yaşarata, Tatar’dan destek istedi: THY ile ortaklı bir havayolu şirketi kurulmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın İngiltere temaslarında bir araya geldiği İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, Tatar ile görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yaşarata, Cumhurbaşkanı Tatar’a, İngiltere’deki 320 binden fazla Kıbrıslı Türk vatandaşının ülkeye olan katkısına ve KKTC’nin uluslararası tanıtımı konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

Yaşarata, Cumhurbaşkanı Tatar’ın iki devletli çözüm konusundaki liderliğini çok önemli bulduklarını ve bu liderliğin, İngiltere ve diğer ülkelerdeki Kıbrıslı Türkler tarafından da desteklendiğini vurguladı.

Muhammet Yaşarata, dünyada yaklaşık 650 bin Kıbrıslı Türk olmasına rağmen, maalesef hepsinin KKTC vatandaşı olmadığını belirterek, yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarına seçme hakkı verilmesi durumunda, bu vatandaşların sayısının tam olarak bilinmediğini dile getirdi. KKTC’nin iki devletli politikasının ve turizminin dünya genelinde sürekli tanıtılması gerektiğine dikkat çeken Yaşarata, bu konuda tüm siyasi liderlere ve partilere destek vereceklerini ifade etti.

Uçak bilet fiyatlarına acil çözüm bulunmalı

Son yıllarda Ercan Havalimanı’na uçuş fiyatlarının artması ve Larnaka Havalimanı’na olan bağımlılığın yeniden gündeme gelmesi nedeniyle KKTC turizminin tehlike altında olduğunu belirten Yaşarata, bu soruna acil çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk ekonomisine yönelik olası adımlarına karşı dikkatli olunması gerektiğine de dikkat çekti.

Yaşarata, İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler’in İngiltere ekonomisine yıllık 7 milyar pound katkı sağladığını, Belediye Meclis üyelikleri ve Nesil Çalışkan’ın milletvekili seçilmesi gibi başarıların, Kıbrıslı Türkler’in etkin ve güçlü bir diaspora oluşturduğunu gösterdiğini belirtti.

THY ile ortaklık

Dr. Yaşarata, Ercan Havalimanı’na yapılan uçuşların yetersizliği ve fiyat artışlarının turizmi tehdit ettiğine dikkat çekerek, Türkiye ve diğer ülkeler arasında turist ve öğrenci taşımacılığını geliştirecek bir havayolu ortaklığı önerisinde bulundu. Arnavutluk’taki THY-Air Albania modelinin çok başarılı olduğunu ve benzer bir THY ve Kıbrıslı Türk iş insanları ortaklığı ile kurulacak bir havayolu modelinin KKTC’de uygulanabileceğini, bunun KKTC’nin ekonomik geleceğine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Yaşarata, bu konuda da Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’deki yetkililere bu mesajı iletmesini istedi.

Yurt dışındaki KKTC vatandaşları oy kullanabilmeli

Kıbrıslı Türklerin KKTC seçimlerine katılımının önemine sürekli vurgu yapan Yaşarata, yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşı Kıbrıslı Türkler’in seçimlerde oy kullanmasının demokrasinin bir gereği olduğunu ifade etti. Bu gerçekleştiğinde, yurt dışındaki Kıbrıs Türk diasporasının KKTC’nin daha güçlü temsiliyeti için büyük katkı sağlayacağını da ekledi.