Yaşarata: Yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerine oy kullanma hakkı verilmeli

Kıbrıs Gazetesi'ne konuşan, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerine oy kullanma hakkının verilmesi gerektiğini söyledi.

Anayasal bir hak… Dr. Yaşarata, İngiltere’de yaklaşık 320 bin; Avustralya, Türkiye, Kanada ve diğer ülkelerde yaşayan Kıbrıs Türklerinin sayısının 650 bin civarı olduğunu söyleyerek,“Bu nüfus, KKTC’nin ulusal meselelerinde söz sahibi olmak ve anayasal haklarını kullanmak istemektedir. Seçme hakkı, yurtdışında yaşayan vatandaşlar için yalnızca demokratik bir hak değil, anavatanları KKTC ile güçlü bağlar kurmanın bir yoludur.” ifadelerini kullandı

İlk adım Ercan’da sandık… Oda Başkanı Yaşarata, ilk seçimlerde, Ercan Havalimanı’nda bir seçim sandığı açılmasını önererek, “Bu sandık, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin belirli bir süre zarfında, örneğin 2 ay boyunca oy kullanmalarını sağlayabilir.” diye konuştu. Yaşarata, bu uygulamanın, zamanla yurtdışındaki konsolosluklarda sandık açılması veya diğer elektronik oylama yöntemlerinin devreye alınmasına yönelik bir öncü model olabileceğine değindi.

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, yurtdışında yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlarına oy kullanma hakkı tanınması gerektiğini kaydetti.

Yaşarata, bu konuda daha önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’na detaylı önerileri aktardıklarını anımsattı.

Konuya ilişkin KIBRIS’a açıklama yapan Dr. Yaşarata, dünyanın birçok devletinde benzer durumlar yaşandığını ve orada yapılan uygulamalara dikkat çekerek, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin de oy kullanmasının önemine değindi.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin oy kullanabilmesinin toplumun uluslararası alandaki temsil gücünü artıracağına değinen Yaşarata, bunun KKTC’nin tanınırlığını da güçlendirme potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

İngiltere’de 320 bin Kıbrıslı Türk var

Muhammet Yaşarata, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya genelinde birçok ülke, yurtdışında yaşayan vatandaşlarının seçimlere katılımını sağlamak için çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Türkiye, Fransa, Almanya ve Hindistan gibi ülkeler, vatandaşlarına posta yoluyla, konsolosluklarda ya da elektronik ortamda oy kullanma seçenekleri sunmaktadır. Ancak, KKTC vatandaşlarının bu demokratik haklardan mahrum kalmaları, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türk toplulukları için büyük bir eksiklik oluşturmaktadır.”

İngiltere’de yaşayan yaklaşık 320 bin Kıbrıslı Türk olduğuna vurgu yapan Oda Başkanı, bu nüfusun yalnızca İngiltere’de değil, dünya çapında KKTC diasporasının en büyük nüfusunu oluşturduğunu kaydetti. Bunun yanı sıra, Avustralya, Türkiye, Kanada ve diğer ülkelerde yaşayan Kıbrıslı Türklerin toplam sayısının 650 bine yaklaştığının tahmin edildiğine vurgu yapan Dr. Yaşarata, “Bu nüfus, KKTC’nin ulusal meselelerinde söz sahibi olmak ve anayasal haklarını kullanmak istemektedir. Ancak şu anda, yasal düzenlemeler ve altyapı eksiklikleri nedeniyle, yurtdışındaki vatandaşlarımız KKTC’de yapılan seçimlerde oy kullanamamaktadır.” ifadelerine yer verdi.

“Seçme hakkı KKTC ile güçlü bir bağ kurmanın yolu”

“Seçme hakkı, yurtdışında yaşayan vatandaşlar için yalnızca demokratik bir hak değil, aynı zamanda anavatanları KKTC ile güçlü bağlar kurmanın bir yoludur.” diyerek sözlerine devam eden Yaşarata, KKTC’nin yurtdışında yaşayan vatandaşlarının seçim süreçlerine dahil edilmesi, toplumun uluslararası alandaki temsil gücünü artırıp KKTC’nin tanınırlığını da güçlendirme potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

Yaşarata, “Özellikle İngiltere’deki Kıbrıslı Türk toplumu, ekonomik ve politik arenada oldukça etkin bir konumda bulunmaktadır. İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler, İngiltere ekonomisine yıllık 7 milyar pounddan fazla bir katkı sağlamaktadır. Bu yıl ilk kez Kıbrıslı bir Türk Sayın Nesil Çalışkanı İngiltere parlamentosuna taşımışlardır. Bu başarılar, onların KKTC seçimlerine katılımının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.” diye konuştu.

Yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarının oy kullanabilmesi adına önerilerde bulunan Muhammet Yaşarata, ilk etapta, yurtdışında sandık açmak ve gerekli teknolojik altyapıyı kurmanın bazı zorluklar doğurabileceğini belirterek, bu nedenle, bir geçiş süreci öngörerek daha kolay uygulanabilir çözümlere odaklanılmalı gerektiğini bildirdi.

İlk adım Ercan Havalimanı’nda sandık açılması

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, ilk adım olarak Ercan Havaalanı’nda bir sandık kurulmasını önerdi. Yaşarata, bu önerisiyle ilgili şunları aktardı:

“İlk seçimlerde, Ercan Havalimanı’nda bir seçim sandığı açılması önerilmektedir. Bu sandık, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin belirli bir süre zarfında, örneğin 2 ay boyunca oy kullanmalarını sağlayabilir. Bu yöntem, yurtdışında doğrudan sandık açmanın lojistik ve yasal zorluklarını aşmanın bir yolu olarak değerlendirilebilir. Vatandaşlarımızın uçuşlarının yoğun olduğu bu lokasyonda bir sandığın bulunması, İngiltere, Türkiye ve diğer ülkelerde yaşayan Kıbrıslı Türklerin kolayca oy kullanmasına olanak tanıyacaktır.”

Bunun geçici çözüm olduğunu anlatan Yaşarata, “Bu yöntem hem KKTC hükümeti için operasyonel kolaylık sağlayacak hem de yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın demokratik sürece dahil edilmesinin önünü açacaktır. Ercan Havalimanı’ndaki bu uygulama, zamanla yurtdışında sandık açılması veya diğer elektronik oylama yöntemlerinin devreye alınmasına yönelik bir öncü model olarak değerlendirilebilir.” dedi.

Kütük konusunda yasa değişikliği

Dr. Yaşarata, kütük kaydı ile ilgili sorunun bir yasal düzenlemeyle çözülebileceğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Türk vatandaşlarının bir kısmı, buna ben de dahilim, KKTC’de kütüğe kayıtlıdır ve oy kullanma hakkına sahiptir. Ancak, kütüğe kayıtlı olmayan ve İngiltere’de yaşayan KKTC vatandaşlarımızın, yasada yapılacak küçük bir değişiklikle kütüğe kayıt işlemleri sağlanabilir. Bununla birlikte, seçim günü yalnızca bir günle sınırlı olduğu için, bu vatandaşlarımızın oy kullanmak amacıyla KKTC’ye seyahat etmeleri ciddi bir lojistik ve maddi külfet yaratmaktadır.”

Uzun vadeli çözümler

Ercan Havalimanı’nda sandık açılması ile ilk adımı atılacak sürecin uzun vadede nasıl yönetilmesi gerektiği konusuyla ilgili önerleriler sunan Yaşarata, konsolosluklarda oy kullanılması ve elektronik oy kullanma sistemlerinin hayata geçebileceğine vurgu yaptı.

“İlerleyen yıllarda, KKTC konsolosluklarında seçim sandıkları açılabilir. Bu yöntem, yurtdışında yaşayan vatandaşların anavatanlarına gelmeden oy kullanmalarını sağlar.” diyen Yaşarata, teknolojik altyapının geliştirilmesiyle birlikte, elektronik oy kullanma yöntemlerinin de devreye alınabileceğini, bu yöntem ile hem maliyetlerin düşüreceği, hem de vatandaşların oy kullanmasının kolaylaşacağını ifade etti.

Dr. Yaşarata, “Bu öneriler, yurtdışındaki vatandaşlarımızın anayasal haklarını kullanmalarını sağlarken, aynı zamanda KKTC’nin uluslararası alandaki imajını ve diasporanın anavatanla olan bağlarını güçlendirecektir.” diyerek sözlerini şöyle noktaladı:

“Yurtdışındaki vatandaşlarımızın seçimlere katılımı, onların KKTC’nin geleceğine dair karar alma süreçlerinde daha aktif bir rol üstlenmelerine imkan tanıyacaktır. Bu süreç, yalnızca demokratik hakların korunmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda KKTC’nin diasporası ile olan ilişkisini güçlendirecek önemli bir adım olacaktır.”