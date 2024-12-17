Yaşarata’dan çözüm önerisi: THY ortaklığında yeni bir hava yolu

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, KKTC-İngiltere ve diğer ülkeler arasındaki hava yolu bağlantılarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dr. Yaşarata, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne erişimde yaşanan zorluklar, hem yurtdışında yaşayan vatandaşları hem de ülkeye gelmek isteyen turistler için büyük bir sorun oluşturduğuna dikkat çekti. Yaşarata, mevcut durumda, Ercan Havalimanı’na yalnızca Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları hizmet verdiğine dikkat çekerek, bu şirketlerin uçuş seçeneklerinin yetersiz kalması ve bilet fiyatlarının oldukça yüksek seviyelere ulaştığını kaydetti. Bu durumun, hem yurtdışındaki vatandaşların KKTC’ye ulaşımını zorlaştırdığını hem de KKTC turizmini olumsuz etkilediğini söyleyen Oda Başkanı, bunun yanında, Kıbrıs Türk toplumunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Larnaka Havalimanı’na bağımlı hale getirdiğinden şikayet etti. Son yıllarda, Larnaka Havalimanı’ndan yapılan uçuşlara olan bağımlılığın tekrar yükselişe geçtiğine değinen Yaşarata, “KKTC’nin ulusal havayolu bağlantılarının eksikliği bu durumu daha da kötüleştirmiştir. Bu bağımlılık, Rum Yönetimi’nin istediği an bu bağlantıyı kesebileceği veya sınırlayabileceği gerçeğiyle stratejik bir risk oluşturmaktadır. KKTC’nin bu kritik sorunu çözmesi ve bağımsız bir havayolu taşımacılığı modeli geliştirmesi hayati öneme sahiptir.” dedi.

THY-Air Albania ortaklık modeli

Dr. Muhammet Yaşarata, KKTC’ye uçuş için alternatifler oluşturulabileceğine değinerek örnekler verdi:

“Arnavutluk’ta başarıyla uygulanan THY-Air Albania ortaklık modeli, KKTC için de uygulanabilir bir çözüm sunmaktadır. Air Albania, yüzde 49 THY ve yüzde 51 Arnavutluk iş insanlarının ortaklığıyla kurulmuş ve bu model, Arnavutluk’un ulusal havayolu bağlantılarını güçlendirmenin yanı sıra turist taşımacılığında hayati bir değer yaratmıştır. Air Albania’nın bu ortaklık yapısı sayesinde, THY’nin uluslararası bilgi birikimi ve operasyonel gücüyle, Arnavutluk iş insanlarının yerel ekonomiyi destekleyen katkıları bir araya getirilmiştir. Bu modelin sağladığı iş birliği, turizm ve ticaretin gelişimine önemli katkılarda bulunmuş, aynı zamanda Arnavutluk’un uluslararası erişilebilirliğini artırmıştır.”

Benzer bir modelin KKTC için de hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Yaşarata, “Bu adım ile İngiltere başta olmak üzere uluslararası bağlantıları güçlendirecek ve KKTC ekonomisine ivme kazandıracaktır. Yeni bir ulusal havayolu şirketi, THY’nin liderliği ve deneyimi ile KKTC’deki iş insanlarının ortak yatırımıyla kurulabilir. Bu havayolu şirketi, özellikle İngiltere-KKTC hattında turist ve yurtdışında yaşayan vatandaş taşımacılığını artırarak, hem turizm hem de diaspora bağlantıları açısından stratejik bir avantaj yaratacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Yeni hava yolu ortaklığının faydaları

Dr. Yaşarata, böyle bir ortaklık yöntemi ile kurulacak yeni bir hava yolunun turizme katkı, diaspora ve yurtdışındaki vatandaşlar için kolaylık, stratejik bağımsızlık, THY’nin katkıları ve uluslararası güç, Ercan Havalimanı’nın potansiyelinin kullanılması, ekonomik ve sosyal kalkınma anlamında büyük katkılar sağlayacağı görüşünde.

Kurulacak havayolu şirketinin, KKTC’nin turizm sektörüne doğrudan katkıda bulunacağını belirten Yaşarata, “Daha fazla turistin adayı ziyaret etmesi, yerel ekonomiye doğrudan gelir sağlayacak ve KKTC’nin uluslararası alanda tanıtımını güçlendirecektir. Aynı zamanda daha uygun fiyatlarla sunulan uçuşlar, turistlerin seyahat kararlarında KKTC’yi tercih etmelerini kolaylaştıracaktır.” şeklinde konuştu.

İngiltere gibi ülkelerde yaşayan Kıbrıslı Türkler, daha sık seferler ve uygun bilet fiyatları sayesinde KKTC’ye daha kolay ulaşabileceğini vurgulayan Muhammet Yaşarata, “Bu, diaspora ile KKTC arasındaki kültürel, ekonomik ve aile bağlarını güçlendirecektir.” dedi.

“Larnaka’ya bağımlılık azalır”

KKTC’nin Larnaka Havalimanı’na olan bağımlılığının yeni havayolu ilke azaltılacağını dile getiren Yaşarata, şunları söyledi:

“Bu model, hem ekonomik hem de politik olarak Kuzey Kıbrıs Türk toplumunun daha bağımsız hareket edebilmesini sağlayacaktır. Yeni havayolu, KKTC’nin uluslararası bağlantılarını artırırken, dış müdahalelere karşı daha dayanıklı bir altyapı oluşturacaktır. Ayrıca THY’nin uluslararası uçuş ağındaki gücü, yeni havayolu şirketine operasyonel kolaylıklar ve geniş bir erişim ağı sağlayacaktır. THY’nin global marka gücü, KKTC’nin uluslararası platformdaki tanınırlığını artıracaktır.”

“Yeni istihdamlar sağlar”

Ercan Havalimanı’nın modernizasyonu ve genişletilmesinin KKTC için önemli bir altyapı yatırımı olduğuna değinen Oda Başkanı, bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilmesi için daha fazla uçuş rotası ve havayolu şirketinin gerekli olduğunu ifade etti. “Yeni bir ulusal havayolu, Ercan Havalimanı’nın tam kapasite çalışmasını sağlayacak ve bu büyük yatırımı ekonomik olarak sürdürülebilir kılacaktır.” diyen Yaşarata, yeni havayolu projesi ile KKTC’nin ekonomik yapısına katkı sağlanırken, yerel işgücü için de yeni istihdam fırsatlarının da yaratacağı ayrıca, yurtdışından gelen turist ve vatandaş sayısındaki artış ile adanın genel ekonomik refahına doğrudan katkıda sağlanacağının altını çizdi.

Dr. Muhammet Yaşarata, THY-Air Albenia modeline benzer bir modelin KKTC’de hayat bulmasının önemini şu sözlerle dile getirdi:

“Arnavutluk örneğinden hareketle, THY’nin uluslararası tecrübesi ile KKTC iş insanlarının yerel katkılarının birleşeceği bir model, KKTC’nin hava yolu taşımacılığına stratejik bir çözüm getirebilir. Bu modelin uygulanmasıyla, KKTC yalnızca ulaşım sektöründe değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınma açısından da yeni bir döneme girecektir.”

“Katkı koymaya hazırız”

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Yaşarata, “Bu süreçte, İngiltere ve diğer ülkelerdeki iş insanları olarak, projeye finansal ve manevi destek sunmaya hazır olduğumuzu vurgulamak isterim. Yeni havayolu ortaklığı, KKTC’nin uluslararası tanınırlığını artıracak ve diaspora ile bağları daha da kuvvetlendirecektir. Bu proje, KKTC için yalnızca ekonomik bir gelişme değil, aynı zamanda ulusal bir kimlik ve bağımsızlık hamlesi olacaktır. Air Albania modelinden alınacak ilhamla, KKTC’nin hava yolu taşımacılığına yönelik atılacak bu adım, yalnızca bugünün değil, geleceğin KKTC’sine de yapılacak önemli bir yatırımdır.” diyerek sözlerini noktaladı.