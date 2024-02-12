Yaşarata’dan dikkat çeken “Kapalı Maraş” açıklaması

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12/02/2024

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Yaşarata’dan dikkat çeken “Kapalı Maraş” açıklaması

İngiltere’de yayın yapan Express gazetesi Kapalı Maraş ile ilgili geniş bir habere yer verdi. Söz konusu haberde Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve Malta'nın önde gelen lüks tur operatörlerinden Paradise and Premier Group Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Muhammet Yaşarata, Kapalı Maraş’ın Avrupa’nın Las Vegas'ı olabileceğini söyledi.

Avrupa'nın, dünyanın her köşesinden turist çekebilecek bir rakip bulmasının zamanın geldiğinin altını çizen Yaşarata “Rakip kurmak için, çok uzun süre kullanılmadan kalmış ve ihmal edilmiş, tarihsel açıdan önemli bir turizm destinasyonundan daha iyi bir yer olabilir mi? Maraş’ın yarım yüzyıl boyunca ıssız kaldı bu çok uzun bir süre” ifadelerini kullandı.

Muhammet Yaşarata, yaratıcı bir şekilde Maraş'ın geliştirilerek dünya çapında insanların deneyimlerine sunulması gerektiğini kaydetti.

12/02/2024 13:33
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TAGS: Yaşarata’dan dikkat çeken “Kapalı Maraş” açıklaması
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