Yaşasın KKTC sporu ve sporcusu - Kamil Kolcu yazdı

Önümde bir liste…

Listede 32 tane spor federasyonun ismi, başkanları…

Ülke sporuna hizmet etmekten başka düşünceleri olmayan kişiler.

Özveriyle çalışanlarda var aralarında, rant elde etmek için uğraşanlarda siyasete atılmak adına basamak olarak kullananlarda.

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Milyonlarca para veriyoruz federasyonlara, tesisler yapıyoruz.

Çağdaş, uluslararası yarışmaların, müsabakaların yapılabileceği tesisler.

Tesis altyapısını hazırlıyoruz da sporcu altyapısı ne durumda soran varmı?

Sorgulayan?

Denetleyen?

Gelişim takibi yapan?

Yok.

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Yani bu ülkede bir tane yetenek çıkmayacak mı dünya açılsın. Anlamadım.

Bir nesil yakalanıyor mesela, gazetelerde boy boy resimler çıkıyor, birkaç tane övücü yorum yazılıyor, işlem tamam.

Heşa, yaşlasın ülke sporu.

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İzolasyonların arkasına sığınan ve kapandıkça kapanan bir toplum olduk.

Atletizm gibi, cimnastik gibi temel branşlara gereken önem verilmediği gerçeğinden hareketle şunu söyleyim; sporun iki temel branşından biri olan atletizm okul sporlarından, diğeri ailelerin çocuklarını biraz spor yapsın mantığından öteye geçmedi.

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Son 30 yılın spordaki özetini yapacak olursam, sayısız şuralar, sayısız eğitimler, sayısız Türkiye’ye gidişler, biraz üçüncü dünya ülkeleri ile festival anlamında gidilen sportif etkinlikler.

Ve sayfa sayfa gazetelerde çıkan resimler.

Arkasına siyasilerin kabulleri.

Desteğimiz sürecek, gururu duyduk cümleleri…

Yaşasın KKTC sporu, sporcusu.

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Artık, yetenek geliştirmenin ve kaliteli eğitimci, koç, antrenör yetiştirmenin zamanı çoktan geldi.