''Yaşayan Değerlerimiz'' seminerinde Prof. Dr. Mehmet Altınay konuşuldu

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi tarafından Kıbrıs tarihinde yer alan isimler ve onların miraslarını yaşatmak amacıyla düzenlenen “Yaşayan Değerlerimiz” başlıklı seminerler dizisinin son etkinliğinde Prof. Dr. Mehmet Altınay konuşuldu.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Beyarmudu Belediyesi iş birliğiyle Beyarmudu Sosyal Tesisleri’nde Cuma günü düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak bir konuşma yaptı.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Öz’ün açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik Dr. Hasan Topal'ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

Etkinlikte, eski Milletvekili Hüseyin Angolemli, Akademisyen Prof. Dr. Zehra Altınay Gazi ve Araştırmacı-Yazar İsmail Bozkurt konuşma yaptı.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Öz, etkinliğin Prof. Dr. Mehmet Altınay’a duyulan saygının ve minnettarlığın bir göstergesi olduğunu kaydederek, Kıbrıs’a değer katmış önemli isimleri onurlandırmaya devam edeceklerini de söyledi.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek'in de söz aldığı etkinlikte Mehmet Altınay’ın akademik kariyeri, topluma kazandırdığı değerler, eğitim ve siyaset alanında ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği başarılar aktarıldı.