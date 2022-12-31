‘Yaşayan Nostradamus’tan 51. Bölge uyarısı: Zaman tüneli açılıyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümünü, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini, Kovid-19 salgınını ve son olarak 2022 Dünya Kupası finalini önceden tahmin eden ‘Yaşayan Nostradamus’ lakaplı Athos Salomé, şimdi de birçok komplo teorisinde yer alan ABD ordusuna ait 51. Bölge hakkında çok tartışılacak bir iddiada bulundu.

Gelecekte bizi nelerin beklediğine dair tahmin yürüten insanlar tarih boyunca her zaman büyük ilgi gördü. Birçok farklı zaman diliminde geleceğe dair tahminlerini ortaya koyan bu kişiler, ölümlerinin üzerinden geçen yıllara rağmen adlarından sıklıkla bahsettirmeye devam ediyor. Sadece mistik olaylara merak duyanların değil, devletlerin başındaki liderler bile onların ortaya attıkları gelecek tahminlerinden etkilenebiliyor. ‘Tarihi şekillendirdiği’ düşünülen bu kahinler arasında en çok bilinenlerden biri de hiç kuşkusuz Nostradamus.

KEHANETLERİNE KİTABINDA YER VERDİ

Gerçek adı Michel de Nostradame olan ünlü Fransız kahin 1503 yılında dünyaya gözlerini açtı. Hekimlik ve eczacılıkla uğraşan Nostradamus, geleceğe yönelik tahminleri ve astroloji alanında yaptığı çalışmalarla adından sıklıkla söz ettirdi. Kayıtlara göre Nostradamus, Yahudi kökenli olsa da daha sonra Katolik olmayı seçen bir ailede büyüdü.

Üniversite eğitimini yarıda bırakan Nostradamus, bir süre eczacılarla çalıştıktan sonra üniversite eğitimine devam etti. Genç Nostradamus, ikinci kez başladığı üniversiteyi tamamlayamadı ve okuldan atıldı. Üniversiteye veda etmesinin ardından astroloji alanında çalışmalara başladı ve varlıklı insanlara bu konuda danışmanlık yaptı. 1555 yılına gelindiğinde ise günümüzde dahi sıklıkla konuşulan ‘Les Prophéties’ adlı kitabını yayınlayan Nostradamus, gelecekte olacak olayları önceden gördüğünü iddia ederek kehanetlerine kitabında detaylıca yer verdi.

BİRÇOK KİŞİ İNANMAYA DEVAM EDİYOR

Günümüzde birçok kişi ‘Les Prophéties’ isimli kitaptaki kehanetlerin gerçek olduğunu iddia ediyor olsa da akademik çevreler bu algının yanlış olduğunu her fırsatta vurgulamaya devam ediyor. Akademik çevreler, Nostradamus’un yazdığı kehanetlerin bir doğaüstü güçten kaynaklanmadığını, tamamen yanlış çeviri ve yanlış bilgi verme odaklı yorumlandığını savunuyor olsa da Nostradamus’un geleceği isabetli şekilde tahmin ettiğine inanmaya devam ediliyor.

ONA ‘YAŞAYAN NOSTRADAMUS’ DİYORLAR

Günümüzde Nostradamus ya da Baba Vanga gibi geleceğe dair kehanetlerde bulunan isimler hayatta değil. Fakat dünyanın pek çok bölgesinde geleceğe yönelik tahminlerde bulunan kişiler sıklıkla gündeme geliyor. O kişilerden biri de Brezilya’nın Divinópolis bölgesinde yaşayan ve ‘Yaşayan Nostradamus’ olarak adlandırılan 36 yaşındaki Athos Salomé.

DÜNYA KUPASINI FİNALİNİ DE DOĞRU BİLDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Bu yılın başında Ukrayna’da yaşanan gelişmelerden hemen sonra Üçüncü Dünya Savaşı’yla ilgili görüşlerini paylaşan Athos Salomé, ortaya attığı çarpıcı iddialarla adını tüm dünyaya duyurdu. Salomé, başta ABD olmak üzere tüm ülkeleri yakın zamanda yaşanacağını iddia ettiği bir dizi felaket hakkında uyardı.

Brezilyalı kahin son olarak Dünya Kupası tahminiyle de gündemin üst sıralarında kendine yer buldu. O, finalin Arjantin ile Fransa arasında oynanacağını doğru tahmin eden çok az sayıda kişiden biriydi.

’51. BÖLGE İÇİN ÇIĞIR AÇICI OLACAK’

Dünya 2022 yılına veda etmeye hazırlanırken ‘Yaşayan Nostradamus’ Athos Salomé, birçok komplo teorisinde başrolü oynayan ABD’nin Nevada eyaletindeki 51. Bölge hakkında ilginç bir iddiada bulundu. Daha önce İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümünü, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini ve Kovid-19 salgınını ön gördüğünü iddia eden Salomé, 2023 yılının ABD’deki gizemli 51. Bölge için çığır açıcı gelişmelere gebe olduğunu ifade etti.

Askeri tesisin, hayal bile edilemeyecek sırlara sahiplik yaptığını dile getiren Brezilyalı Athos Salomé, “2023 yılı içinde tesisin yer altında kalan kısmında boyutlar arası seyahat etmeyi sağlayacak bir portal açılacak. Bu portal sayesinde insanlar uzay/zaman boyutları arasında taşınabilecek” dedi.

‘ELON MUSK OLANLARDAN HABERDAR’

Tesla ve Twitter patronu Elon Musk’un 51. Bölge’nin yeraltı tesislerinde kullanılan teknoloji hakkında bilgisi olduğunu dile getiren Salomé, milyarderin 2019 yılında 51. Bölge hakkında yaptığı konuşmayı hatırlattı. 2019 yılında Şangay’da gerçekleştirilen Dünya Yapay Zeka Konferansı’nda konuşan Musk, “İnsanlar bana 51. Bölge’ye gidip gitmediğimi, orada uzaylılar ile iletişime geçilip geçilmediğini soruyorlar. Orada uzaylılar ile iletişime geçilmiyor. Uzaylıları bulduğumuza inanan insanlar var. Emin olun henüz bulmadık. Bulmuş olsaydık bundan haberim olurdu” ifadelerini kullanmıştı.

Musk, “SpaceX’te 59. Bölge isimli bir alanımız var ve bu alan 51. Bölge’den 8 adım ileride” diyerek 51. Bölge tartışmalarına şakayla karışık bir yaklaşım sergilemişti.

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31/12/2022 19:54