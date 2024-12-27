Yasemin Allen evde kraliyet pitonu besliyor

'Muhteşem Yüzyıl', 'Hayat Devam Ediyor', 'Merhamet', 'Şeref Meselesi', 'Bahar' gibi yapımlarda yer alan Yasemin Allen, sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın yaptığı 'Empati' programına katıldı.

Oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan Allen, "Annemin isminin sorumluluğu vardı. O yüzden kelimelerimi çok dikkatli seçmeye çalıştım hep. Annemin ismiyle sektöre girişim oldu. Kamera arkasını daha çok istiyordum" sözleriyle annesinin ismini taşımanın yükünden bahsetti.

İngiltere'deki evinde kraliyet pitonu beslediğini söyleyen oyuncu yılan besleme deneyimini anlatırken, yasak olduğu için Türkiye'ye getiremediğini söylerken "Keşke ben de piton gibi kuvvetli, sakin olabilsem. Eratik bir insanım, eratikin Türkçesi hiperaktif" ifadelerini kullandı.

"BAZEN KENDİME GÜZEL GELMEDİĞİM GÜNLER OLUYOR"

Yasemin Allen "Güzelliğin senin hayatını nasıl etkiledi?" sorusuna ise "Subjektif olduğu için bu konuyla ilgili kafam karışıyor. Güzellik birine göre güzel, birine göre değil. Bazen kendime güzel gelmediğim günler oluyor. O yüzden kendime mesafe koymaya çalışıyorum o kavramla ilgili" yanıtını verdi.

Allen aşkı da "O heyecana kendini kaptırıp karşındakine fazla kapılabiliyorsun, beklentin yükseliyor... Sevgi ve aşk dediğin şeyi böyle, elini açıp 'Sen bunu istiyorsan alabilirsin, bu burada duruyor istediğin zaman' deyip biraz tutmaya çalışmadan, mesefaden de sevebilmek lazım. Aşkı kendi içinde de yaşayabilmek gerekiyor" sözleriyle tanımladı.