Yasemin Öztürk’ten zehir zemberek açıklamalar…

Bahadır AYNA

Ulusal Birlik Partisi 23. Olağan Genel Kurultayı’nda Divan Başkan Yardımcısı olarak görev yapan UBP milletvekili Yasemin Öztürk, Haber Kıbrıs’a konuştu “Fatma Ünal beni tehdit etti” dedi.

23. Olağan Kurultay’ın anti demokratik bir şekilde geçtiğinin altını çizen Öztürk, parti meclisi oy sayımına çağırılmadığını, divan başkan yardımcısı olarak tutanakları imzalamayacağını açıkladı.

Hiçbir kurultayda divan kararı olmadan oy sayım işlemine geçilmediğini kaydeden Öztürk, kurultayda oy hakkı olmayan bir kişinin oy kullandığını söyledi.

Kurultay boyunca Divan Başkanı Mahmut Özçınar’ın hiçbir itirazı dikkate almadığından yakınan Öztürk “Oy kullanma yetkisi olmayan bir kişi divana geldi ‘Benim üyeliğim yok ama ‘oy kullan’ dediler kullandım’ dedi. Mahmut Özçınar buna bile ses çıkartmadı” ifadelerini kullandı.

“Tehdit edildim onurum kırıldı…”

UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal’ın kendisini defalarca tehdit ettiğini açıklayan Yasemin Öztürk “Juju gelip beni tehdit etti. 2-3 defa ‘Polis yok mu? Atın bunu dışarı’ dedi. ‘Hesabını vereceksiniz’ diye tehdit etti. Benim kocamın UBP’ye kim tarafından üye yapıldığını sorguladı. Kamera kayıtları var…” dedi.

“Bu parti ne Juju’nun ne de Ünal Üstel’in…”

Ulusal Birlik Partisi’nin ‘rezil’ bir duruma düşürüldüğünü söyleyen Yasemin Öztürk, “Partim adına üzülüyorum” dedi. Yasemin Öztürk “Bu parti ne Juju’nun (Fatma Ünal) ne de Ünal Üstel’in. İstifa etmeyip mücadele edeceğim. Onurum çok kırıldı. Üzüldüm. Yapılan haksızlıklar onur kırıcı hareketler” dedi.