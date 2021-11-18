Yasemin Sakallıoğlu'nun 'photoshop' isyanı: Benim öyle bir ağzım burnum yok!

Komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu makyaj yaptırmak için güzellik merkezinin yolunu tuttu. Makyaj sonrası çalışanlar Sakallıoğlu'ndan fotoğrafını kullanmak için izin istedi.

Ancak güzellik merkezinin hesabında paylaşılan photoshop'lu fotoğraf ünlü oyuncuyu kızdırdı. Sakallıoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duruma isyan etti.

"REZİL EDECEĞİM"

Makyajın üzerine photoshop yapılmış karesini takipçileriyle paylaşan Yasemin Sakallıoğlu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bir yerlerde makyaj yaptırıyorum sonra diyorlar ki 'Yasemin Hanım fotoğrafınızı çekip, paylaşabilir miyiz?' E ben de kibar bir insan olduğum için 'Tabii ki' diyorum. Sonra bana photoshop uyguluyorlar. E insan sormaz mı? Siz yaptığınız makyaja bu kadar mı güvenmiyorsunuz? 2. soru madem photoshop yapacaksınız neden makyaj yapıyorsunuz? Bu defa insaflı davranıp hesabı paylaşmadım. Fakat olur da bana bir daha shop uygularsanız, bu defa hiç insaflı olmayıp bana bunu yapanları rezil edeceğim."

"35 KİŞİYE BİRDEN BENZEMİŞİM"

Oyuncu, ardından bir de video yayınladı. Paylaşımında; "Bu şekilde kendinizi rezil ediyorsunuz. Gerçek ortada yani. Ben bu gerçeği her gün, 7/24 burada paylaşıyorum. O kim? Az önceki kim? Kim o! Benim öyle bir ağzım burnum yok! Bakınca 35 kişiye birden benzemişim!" ifadelerini kullandı.

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18/11/2021 12:44