Yaşhan Dilhan Nicosia Dance House’un Hedeflerini Anlattı

Nicosia Dance House kurucularından, diplomalı dans eğitmeni ve koreograf Yashan Dilhan’ın hayat hikayesini ve kendisiyle Nicosia Dance House’un nasıl kurulduğunu konuştuk.

Soru: Yashan Dilhan kimdir? Dans ile yolculuğunuz nasıl başladı?

Yashan Dilhan: Benim dans ile yolculuğum çocukluğuma dayanır. İsmim Yashan Dilhan, ben İngiltere Birmingham şehrinde doğdum. Fakat Kıbrıslı Türküm. Dans, sekiz yaşımdan itibaren hayatıma yerleşti. Mutluluktan hüzne kadar tüm birbirinin yansıması duygularımı ifade etmemin bir dışavurumu olarak hayatımı kapsadı diyebilirim. 8 yaşımda çok konuşkan ve girişken bir çocuk değildim. Bu nedenle dans ederek kendimi ifade edebilmek için kurslara başladım. Kendimi ve iç dünyamı sessiz ama etkili bir iletişim yolu olan dans ile ortaya koydum. İngiltere’de geçen yoğun eğitim yıllarımın ardından Sutton Coldfield College Profesyonel Dansçı, Dans Eğitmenliği ve Koreograflık Bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldum. Henüz öğrencilik yıllarımda İngiltere 2008 dans fest koreograf yarışmasında birincilik derecesi aldım. Bu motivasyon benim için dans kavramını bir kez daha bir iş ya da hobi olmaktan öteye taşıdı. Bundan çok daha fazlası haline geldi. 19 yaşımda ata yurdum Kıbrıs’a geldim.

Soru: Kıbrıs’a uyum sürecinde neler yaşadınız?

Yashan Dilhan: Kıbrıs’a uyum sürecim adına burada o dönem GAÜ’de yeni kurulmuş olan Profesyonel Dansçı, Dans Eğitmenliği ve Koreograflık Bölümünü yeniden okuyarak bir kez daha yüksek onur derecesiyle bölümün ilk mezunlarından oldum. GAÜ’de okuduğum yıllarda Türkiye Dans federasyonu tarafından İstanbulda’da gerçekleştirilen ilk Üniversiteler Arası Dans Yarışmasında ülkemize ilk dans birinciliğini getirdik. Bu süreci, aşk ile sürdürdüğüm meslek yıllarım takip etti. Bu dönemlerde Pedagojik Dans Eğitimimi tamamladım. Pek çok kurumda dans yoluyla öğrencilerimin hayatlarına dokunma fırsatım oldu. Onlara içimdeki dans ateşinden kıvılcımlar dağıtma şansı buldum.

Eğitmenlik yaptım, gösteriler düzenledim ve yeni koreografilere imza atma şansı buldum. KKTC federasyonlarında yarışmacı birçok öğrencinin dans bölümlerini ve koreografilerini hazırlayıp yurt dışı yarışmalarda dereceler elde etmelerine yardımcı oldum. Merkezi İngiltere olan 1904 yılında kurulan ISTD (Imperial Society of Teachers of Dancing) eğitimlerimi tamamladığım dört yılın ardından Modern Theatre dalında uzmanlaşarak, yüksek onur derecesi ile ISTD Modern Theatre, Contemporary ve Bale KKTC ve Türkiye Temsilci eğitmeni oldum.

Böylece adımı İngiltere Dans Federasyonuna ve resmi iletişim sitesine ISTD North Cyprus Temsilci Eğitmeni olarak yazdırdım ve Kuzey Kıbrıs’ı yurt dışında kendi branşımda görünür kılma gururunu yaşadım. 2015 yılında İngiltere’den gelen bir davet üzerine ilk yurt dışı dans workshop dersimi ülkemi temsil ederek İngiltere’de gerçekleştirdim. 2017 yılından bu güne ISTD DANS GCSE ve A-Level sınavlarını KKTC Nicosia Dance House çatısı altında gerçekleştiriyorum ve sınavlara giren TÜM öğrencilerim sınavlarda başarılı olmuşlardır.

2019 yılında Ankara’dan gelen bir davet üzerine Kuzey Kıbrıs konuk eğitmen dans workshop dersimi Ankara’da gerçekleştirdim. 2019 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı 2. KADEME MODERN DANS ANTRENÖR belgem bulunmakta ve Türkiye Dans Federasyonuna kayıtlı Modern Dans eğitmeni ve antrenörü olmaktayım.

Soru: Nicosia Dance House’u kurma kararını nasıl aldınız?

Yashan Dilhan: 2015 yılında kendini dans vasıtasıyla ortaya koymak isteyen herkese ışık tutabilmek adına, tüm birikim ve deneyimimi öğrencilerime aktarabilmek için Nicosia Dance House çatısı altında eğitim merkezini eşim Bekir Dilhan ile birlikte oluşturduk. Bu oluşum eşimin de desteği ile bugüne kadar taşındı ve böylece hayalini kurduğum dans eğitim merkezi ortaya çıktı. Nicosia Dance House, kendini dans ile ifade edebilme mutluluğundan ilham alan öğrencilere eğitim veren bir kurumdur. Aynı zamanda Lefkoşa’da sadece dans üzerine eğitim veren ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak pedagojik dans eğitmeni ve dans müfredatları ile bu hizmeti yerine getiren tek kurum niteliğindedir. Kurumumuzda, KKTC ve Türkiye Temsilci Eğitmeni olduğum sıfatıyla 2017 yılından bu yana Uluslararası Dance Grade sınavlarını gerçekleştirebilmenin haklı gururunu da yaşamaktayım.

Hobi sınıflarının dışında İngiltere müfredatına bağlı dersler de vermekteyiz. Derslerin sonunda yapılan sınavlarda başarılı sayılan öğrencilerimiz uluslararası alanda geçerli belgelerini almaktadırlar. Bu belgeler Avrupa ülkelerinde GCSE ve A-Level olarak geçerli kabul edilmektedir. Kısacası, İngiltere ve tüm Avrupa ülkelerinde onaylı kabul edilen dans koleji olarak uluslarası platformda yerimizi almış bulunmaktayız. Kurumsal başarımız, sınava giren öğrencilerimizin tümü sınavlarında başarı sağlamış olmalarının gururu ile ülkemizi yurt dışlarınında gerek uluslararası sınavlar gerekse yurt dışı etkinlik organizasyonlarından aldığımız davetlerle tanıtıyor olmamızdır.

Uluslararası barkodlu Sertifika ile tescillenen öğrenci başarısı ise ilgili bölümlerin üniversite girişlerinde öğrencilerimize ek puan sağlamaktadır. Dünya çapında gerçekleştirilen bu sınavlarda; temsilci eğitmen olarak yurt dışından gelen bir sınav temsilcisini KKTC Lefkoşa merkezli eğitim kurumumuzda kabul ve misafir ederek, ülkemizin dans alanındaki başarısını ortaya koymasında ev sahipliği yapmaktayız ve sınavların ülkemizde gerçekleşebilmesini sağlamaktayız.

Kurumumuz her öğrencimizin sevgisiyle ve birbirlerine destek, yardımlaşma ve aile ortamı tadında başarılara giden yolun birbirlerine olan birliktelik ve destek bilinci ile ilerlemek olması bilincinde ilerlemektedir.

Soru: Nicosia Dance House’un hedefleri nelerdir?

Yashan Dilhan: Her bireyin kendi kimliğini hareketlerle ifade etmesinin bir şekli olduğuna inandığım dans, öğrencilerin duygusal ve bilişsel gelişimlerine önemli katkılar sunmaktadır. Bu felsefeden hareketle, her sene Nicosia Dance House olarak, 4-19 yaş gurubu öğrencilerimizle sahnede kendilerinin sergiledikleri ancak konusunu ve koreografisini tümü ile kendi yaptığım iki yarıdan oluşan 45 dakikalık sahnenin hiç durmadan film gibi izlenen dans gösterileri düzenlemekteyiz.. Bu gösterilerin; öğrencilerimizin birbirlerine destek, kişisel özgüvenlerini artırma ve bireysel, iletişimsel ve alanda akademik gelişimlerine katkı sunduklarına inanmaktayız.

Kurumsal gelişimin kişisel sorumluluğuna haiz bir eğitimci olarak, yenilikçi her öğretmen gibi kendimi geliştirmenin hiç bitmediği hayat boyu öğrenme sürecine inananlardanım. Çocukluğumdan bu yana devam eden dans tutkum ve alanında en iyisi olma hayalim, ülkemi başarı ile temsil etmeme ve azimle kendi hayallerinin peşinden koşan öğrenciler yetiştirmenin mutluluğu ile perçinlenmektedir. Evimiz olarak gördüğüm Nicosia Dance House’un başarıya koşan yolunu çalışma azmi ile inşa eden sevgili öğrencilerimiz ve onların başarısında emeğini esirgemeyen velilerimizle birlikte yol almaktan kıvanç duyuyorum. Çocukluk hayalimi gerçekleştirmek ve bu hayalin ötesine geçerek azim, kararlılık ve çalışkanlıkla içinde dans ruhu barındıran bir kurumun oluşumunu gerçekleştirdiğim için mutluyum.

Ülkemin dans konusunda uluslararası alanda temsilcisi olmak ve daha büyük başarılarla alanımda Dünyaya açılmak benim en büyük amacım. Başarının doğru eğitim ile içten gelen motivasyonla gerçekleştiğine inanan biri olarak, benim bulduğum gibi tüm öğrencilerimin hayattaki amacını gerçekleştirmesi için çalışmaya devam edeceğim.

Kurumum Nicosia Dance House dans eğitim merkezi hiç bir katkı almadan bu günlere gelmiştir ve bu başarıları sağlamış ülkemizi bu güne kadar gurur içinde tanıtımını sağlamaktadır. İnanıyorum ve herkes tarafından takdir edilerek görülüyor ki hayallerimin ötesine geçen başarılar ve büyümemiz durmadan ilerleme yolunda olacaktır. Kendi ve kurumumuzun hedefleri arasında amaçladığımız ve destek bulabilmemiz durumunda ülkemizden oluşan dansçılar ile kendi yazdığım ve koreograflığını yaptığım bir dans tiyatro ile ülkemizi yurt dışında gösteriler ile tanıtıyor olmak.