Yaşı konusunda yalan söyleyen doktor operasyon sırasında hastasını öldürdü…

İngiltere’de yaşanan bir sağlık skandalı yeniden gündeme geldi manşetlerin üst sıralarında kendine yer buldu. 2018 yılında girdiği bir ameliyatta hastası ölen doktor söylediği yalanı itiraf edince deyim yerindeyse ortalık karıştı…

Dr. Isyaka Mamman, 2018'de girdiği kemik iliği biyopsisi operasyonu sırasında üç çocuk annesi Shahida Parveen'in, ağır ihmal nedeniyle öldüğünü itiraf etti.

O tarihte 81 yaşında olan Doktor, işini kaybetmemek için yaşı hakkında yalan söyledi ve rutin kemik iliği biyopsisi sırasında bir hastayı öldürdü.

Şimdi 85 yaşında olan Dr. Isyaka Mamman, hastasının ölümüne neden olduğu ameliyatı gerçekleştirdiği sırada doğum tarihi hakkında yalan söylediği için daha önce açığa alınmıştı.

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05/07/2022 17:23