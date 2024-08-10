Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçiliği Ataması TC Resmi Gazete'de Yayınlandı

Bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, KKTC Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim atandı.

Serim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleri ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın teveccühleriyle Lefkoşa Büyükelçisi olarak görevlendirildiğini söyledi.

Serin'in açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın teveccühleri ile Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevimden Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanmış bulunmaktayım.

Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

2016 yılından bu yana gece gündüz demeden ülkemize, milletimize ve devletimize katkı sunmak için Bakanlığımızın çeşitli kademelerinde görevlerimizi sürdürdük.

Bu süre zarfında mesai yaptığımız tüm çalışma arkadaşlarımıza yürekten şükranlarımı sunuyorum.

Tüm çabamız, gayretimiz ve mücadelemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakettiği her alanda daha güzel yarınlara ulaşması için kararlılıkla çalışmaya devam etmektir.

Rabbim üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi Milletimize ve Kıbrıs Türk kardeşlerimize mahcup etmesin.