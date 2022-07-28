Yasin Kurt serbest transfer hakkı kazanamadı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından ilan edilen Serbest Transfer müracaatları 22 Temmuz 2022 tarihinde son buldu. Bu sürede Süper Lig ve 1.Lig kulüplerinde hizmet eden 15 futbolcunun KTFF’ye başvuruda bulunduğu kaydedildi

Tüm başvurular incelendiğinde başvuru yapan 2 futbolcu dışında KTFF Statü ve Talimatları gereği serbest transfer hakkı kazanan futbolcular aşağıdaki listede açıklandı.

Ayrıca başvuru yapan futbolcu Mehmet Barkınay ile futbolcu Yasin Kurt’un dilekçeleri incelenmiş olup, serbest transfer hakları bulunmadığı nedeniyle KTFF tarafından reddedilmiştir. Gerekçeli kararlar ileriki günlerde açıklanacaktır.

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28/07/2022 14:55