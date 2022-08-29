Yasin Kurt’a yine ret

KTFF Tahkim Kurulu Kararları açıklandı. Kurul, Yasin Kurt isimli futbolcunun Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil talimatı uyarınca Serbest Transfer Hakkı kazandığına yönelik yapılan başvurusunu oybirliği ile reddetti.

Toplantıya Katılanlar :

Av. Salih Irkad (Başkan)

Av. İsmail Bektaş (Başkan Vekili)

Av. Dilay Zeki (Üye)

Av. Hüseyin Kaşot (Üye)

KTFF’yi temsilen :

Arzu İzveren

Yasin Kurt,

Yasin Kurt’u temsilen Av. Cemal Sabancıoğulları.

Mağusa Türk Gücü SK adına Başkan Koral Bozkurt

Mağusa Türk Gücü SK’yı temsilen Av. Ulaş Sabancı

Kurul, TK-2/2022 - 2023 sayılı ve 29/7/2022 tarihli başvuruyu inceledikten ve tarafların şahadetini ve taraf avukatlarının hitaplarını ve iddialarını değerlendirdikten sonra, kurulumuza yapılan Yasin Kurt isimli futbolcunun Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil talimatı uyarınca Serbest Transfer Hakkı kazandığına yönelik yapılan başvurunun oybirliği ile reddedilmesi hususunda karar almıştır.

Not: Konu ile ilgili gerekçeli karar 17/9/2022 tarihinde yayınlanacaktır.

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29/08/2022 14:09