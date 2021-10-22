Yaşınses'ten kötü haber

Süper Lig takımı Mesarya'nın formda futbolcusu Mustafa Yaşınses sakatlandı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sakatlığını duyuydu.

Mustafa Yaşınses’in açıklaması şöyle:

Dün akşam yapılan antrenmanda yaşadığım sakatlık sonrasında bugün MR çekildi sonuca göre sol ayak Gastrocnemius kasında grade 3 yırtık tespit edildi.

Rehabilitasyon ve fiziktedaviye başlanmıştır. 3 ile 4 hafta arasında takımdan ayrı kalacağım. Daha güçlü ve daha hırslı döneceğimden kimsenin şüphesi olmasın.

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22/10/2021 18:50