Yaşınses'ten kötü haber
22/10/2021
Süper Lig takımı Mesarya'nın formda futbolcusu Mustafa Yaşınses sakatlandı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sakatlığını duyuydu.
Mustafa Yaşınses’in açıklaması şöyle:
Dün akşam yapılan antrenmanda yaşadığım sakatlık sonrasında bugün MR çekildi sonuca göre sol ayak Gastrocnemius kasında grade 3 yırtık tespit edildi.
Rehabilitasyon ve fiziktedaviye başlanmıştır. 3 ile 4 hafta arasında takımdan ayrı kalacağım. Daha güçlü ve daha hırslı döneceğimden kimsenin şüphesi olmasın.