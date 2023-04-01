Yaşlanan Japonya'da her yıl onlarca okul kapanıyor

Ülkenin yaşlanan nüfusunun bir sonucu olarak bazı bölgelerde okullar öğrenci yetersizliği nedeniyle kapanıyor. Bazıları son öğrencilerini mezun ediyor. Eita Sato ve Aoi Hoşi ortaokullarından mezun olan son öğrenciler. İkisi, kuzey Japonya'nın dağlık bir bölgesindeki Yumoto Ortaokulunun son mezunları. 76 yaşındaki okul onların mezuniyet töreni ardından kapılarını kapatacak. “İkinci sınıfta okulların kapatılacağına dair söylentiler duyuyorduk ama bunun olacağını düşünmemiştim." diyor 15 yaşındaki Aoi. Japonya'da doğum oranı beklenenden daha hızlı düşerken, özellikle Fukuşima şehrinin Ten-ei gibi dağlık ve kırsal alanlarında okulların kapanması hız kazandı. Bunun ekonDüşen doğum oranları bu yüzyıl içerisinde Asya'da genel bir sorun haline gelebilir. Ancak Japonya'nın durumu özellikle kritik. Başbakan Fumio Kişida, çocuklarla ilgili politikalar için ayrılan bütçeyi ikiye katlamak da dahil olmak üzere doğum oranını artırmak için "benzeri görülmemiş önlemler" sözü verdi. Eğitim ortamının kaybolmaması için çalışacaklarını belirten Kişida'nın bu trendi değiştirmesi mümkün olacak mı bunu zaman gösterecek ancak şu bir gerçek ki Japonlar oldukça bireysel ve izole hayatlar yaşamaya başladılar. Özellikle cinsel dürtülerin azalması olan aseksüellik oldukça yaygın hale geldi. Flört etmiyor, evlenmiyor, fazla çocuk yapmıyorlar. omiye yansımaları bir kenara sosyolojik ve psikolojik etkileri de hissedilmeye başladı.

Farklı ırklara ve kültürlere de fazla açık bir toplum olmadığı ve kolay kolay vatandaşlık veya çalışma izni vermediği için Japonya ciddi bir popülasyon sorunu ile karşı karşıya. Doğum rakamları 2022'de 800 binin altına düşerek yeni bir rekor düşük seviye gördü. Köy ve kasabalardaki küçük devlet okulları en büyük darbeyi alan kurumlar durumunda. Her yıl yaklaşık 450 okulun kapandığı bildiriliyor. 2002 ile 2020 arasında yaklaşık 9 bin okul bu şekilde kapandı.Eita'nın aynı okuldan mezun olmuş olan annesi Masumi, "Ortaokul yoksa insanların bu bölgeyi bir aile kurmak için taşınacak bir yer olarak görmeyeceğinden endişeleniyorum" diyor.

Nüfusun sadece yüzde 10'unun 18 yaşın altında olduğu 5 bin kişilik bir köy olan Ten-ei, pirinç ve sakesi ile meşhur sakin bir kırsal bölgede bulunuyor. Yumoto bölgesinin dağlarında kaplıca otelleri bulunuyor. Kayak kiralama dükkanları ve kamp alanlarıyla bilinen bir yer. 1950'lerde tarım ve imalatla desteklenen köyün 10 binden fazla nüfusu varmış. Bölgenin merkezinde yer alan Yumoto okulu ise 1960'lardaki altın çağında yılda yaklaşık 50 mezun veriyormuş.Nüfus azalmasının, 11 Mart 2011'de Fukuşima nükleer santralindeki felaketten sonra hız kazandığı aktarılıyor. Ten-ei, o zamandan beri temizliği devam eden reaktör nedeniyle bir miktar radyoaktif kirlenmeye maruz kaldı.

Mezun olan her sınıfın fotoğrafları okul girişinde asılı duruyor ve siyah beyazdan renkliye doğru geçiyor. Öğrenci sayısı ise gözle görülür şekilde aniden 2000'de düşmeye başlıyor. Ten-ei, okul binasını yeniden başka bir amaç için tasarlamayı tartışıyor. Japonya'nın diğer bölgelerinde kapatılan okullar genellikle şarap imalathaneleri veya sanat müzeleri haline getirildi.

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01/04/2023 09:37