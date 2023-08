Yaşlandıkça duruşunuzu iyileştirmenin 9 yolu

Yaşlandıkça, mükemmel duruşu korumak genel sağlığımız için giderek daha hayati hale geliyor. Duruş bozukluğu, kas dengesizlikleri, eklem ağrısı ve hareket eksikliği oluşturabiliyor. Ancak bazı kasıtlı davranışlar ve birkaç basit ayarlamayla, duruşunuzu düzeltebilir ve daha iyi uyum, daha yüksek enerji ve artan özgüven elde edebilirsiniz.

Only My Health adlı tıbbi web sitesinin aktardığına göre, her şey genellikle tembellikle başlıyor. Zira insanlar genellikle kendilerini daha rahat hissettireceğini düşündükleri için kötü bir duruş benimsiyor ancak Fizyoterapist Dr. Iram Rizvi’ye göre, yanlış oturma duruşu nedeniyle omurilik hasar gördüğünden ve bu daha sonra bir kabusa dönüşebileceğinden, yanlış duruş tam tersi bir etkiye neden oluyor.

Dr. Rizvi, iyi bir duruşu korumaya teşvik ediyor. Uzmana göre, daha iyi bir duruşa doğru ilk adımın farkındalıktır ve gün boyunca oturma, ayakta durma ve yürüme şeklinize dikkat etmeniz gerekir.

Bu, omuzlarınızı gevşeterek, başınızı kaldırarak ve çenenizi yere paralel tutarak yapılır. Vücudunuzun düzgün bir şekilde hizalandığından emin olmak için düzenli olarak kendinizi kontrol etmeniz gerekir.

İyi bir duruş için sağlam bir temel olarak güçlü bir gövde ile sağlanacaktır.

Plank ve pilates gibi karın ve sırt kaslarınızı hedef alan egzersizler yapın. Bu kasları güçlendirmek, omurganızı desteklemeye ve uygun şekilde durmayı desteklemeye yardımcı olacaktır.

Esnekliği korumak için esneme çok önemlidir ve sağlıklı bir duruş için son derece önemlidir.

Kaslarınızı esnek tutmak ve sıkı ve kısıtlı olmalarını önlemek için germe egzersizlerini günlük rutininize ekleyin.

Uzun süre oturmanın veya kambur durmanın etkilerine karşı koymak için göğsünüzü, omuzlarınızı, kalçalarınızı ve hamstringlerinizi esnetmeye odaklanın.

Doğru duruşu destekleyen rahat mobilyalar ve aksesuarlar alın.

Bel destekli sandalyeler, yüksekliği ayarlanabilir masalar ve destekleyici yastıklar seçin.

Gün boyunca oturma ve ayakta durma arasında geçiş yapmak için ayakta çalışabileceğiniz masaları kullanmayı düşünün. Zira bu, sırtınızdaki baskıyı azaltır ve daha iyi bir duruş sağlar.

Doğru olmayan kaldırmalar sırtınızı zorlayabilir ve duruşunuzu tehlikeye atabilir.

Ağır bir şey kaldırmanız gerektiğinde dizlerinizi bükmeyi, sırtınızı dik tutmayı ve yükü bacak kaslarınızla kaldırmayı unutmayın. Kaldırırken bükmekten kaçının ve gerekirse yardım isteyin.

Aşırı kilo, eklemlerinize ekstra baskı uygulayabilir ve duruşunuzu etkileyebilir. Dengeli bir diyeti takip ederek ve düzenli egzersiz yaparak sağlıklı bir kiloyu koruduğunuzdan emin olun.

Fazla kilolardan kurtulmak, sırtınızdaki baskıyı azaltabilir ve bu da doğru duruşu korumanızı kolaylaştırır.

Uygun ayakkabı giymek, iyi bir duruşu korumak için çok önemlidir.

Yeterli desteği sağlayan ve rahat bir oturuşa sahip ayakkabılar seçin. Ayaklarınızı uzun süreliğine doğal olmayan pozisyonlara zorlayan yüksek topuklu ayakkabılardan kaçının.

Ayaklarınızın, ayak bileklerinizin ve dizlerinizin düzgün şekilde durmasına izin veren destekleyici ayakkabılar seçin.

Uygun hizalamayı koruyan kasları güçlendirmeye yardımcı olmak için egzersiz programınıza postüral egzersizleri ekleyin.

Yoga, tai chi ve pilates, duruşunuzu, dengenizi ve vücut farkındalığınızı geliştirmenize yardımcı olabilecek egzersizlerdir. Bu egzersizler omurgayı esnetmek, göğsü açmak ve temel kasları güçlendirmek için tasarlanmıştır.

Kalıcı duruş sorunlarınız veya kronik ağrınız varsa, bir fizyoterapist veya kiropraktörü ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz. Bu uzmanlar durumunuzu değerlendirebilir, altta yatan herhangi bir kas-iskelet dengesizliğini tespit edebilir ve durumuzu iyileştirmek ve rahatsızlığı gidermek için hedefe yönelik egzersizler ve terapiler sağlayabilir.

Yaşlandıkça duruşunuzu iyileştirmek sadece dik durmakla ilgili değil, aynı zamanda sağlıklı, ağrısız bir yaşam tarzı sağlamakla da bağlantılıdır.

Farkındalık sağlayarak, vücudunuzu güçlendirerek, düzenli olarak esneyerek ve mobilya, ayakkabı ve kaldırma teknikleri konusunda bilinçli seçimler yaparak duruşunuzu büyük ölçüde iyileştirebilirsiniz.

Unutmayın, duruşunuza dikkat etmeye başlamak ve daha iyi oturmanın birçok avantajından faydalanmak için asla geç değildir.

14/08/2023 20:22