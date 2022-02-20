Yaşlandıkça zihin yavaşlıyor mu?

Yaş ilerledikçe zihnin faaliyet hızının azalıp azalmadığı araştırıldı. Beynin, 60 yaşına kadar aynı hızda faaliyet gösterdiği anlaşıldı. Araştırmada, 30 yaş üstü kişilerin sorulara kendilerinden küçüklere göre daha geç yanıt vermesi de dikkat çekti.

Bilim insanları, "yaşlandıkça beyin faaliyetleri azalır mı?" sorusundan yola çıkarak bir araştırma yaptı. Almanya'da gerçekleştirilen araştırma, beynin işlem hızının 60 yaşına kadar değişikliğe uğramadığını ortaya çıkardı.

Araştırmaya katılan yaklaşık 1 milyon 200 bin kişiye sorular soruldu, yanıtlar incelendi. Yaş grubuna göre zihinsel işlem hızının değişmediği ortaya çıktı.

İnsanın büyürken beyinde farklı sinapslar yaptığını, farklı bağlantılar meydana getirdiğini kaydeden Nöroloji ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, bu bağlantıların öğrenmeyi kolaylaştırdığını, tecrübelerin burada çok önemli olduğunu vurguladı.

Gençler daha hızlı yanıtlıyor

Araştırma kapsamında 30-60 yaş arası kişilerin, sorulara 30 yaş altı kişilere göre daha geç yanıt verdiği belirlendi.

Ancak uzmanlara göre bunun nedeni zihinsel işlem hızı değil, tecrübe.

Uzmanlar, canlı bir zihnin, yaştan bağımsız olarak kişinin kendi çabalarıyla elde edilebileceğini belirtiyor.

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20/02/2022 09:25