Yaşlandırılmış fotoğraf yayımlayıp ödülü artırdılar

FBI, 20 yıllık faili meçhul çocuk kaçırma vakasında bilgi için verilecek ödülü arttırdı.

Joshua Keshaba Sierra Garcia, 12 Ağustos 2003'te Meksiko'da kaçırıldığında üç yaşına basmasına 4 ay kalmıştı.

Küçük çocuk akrabalarıyla birlikte ülkeyi ziyaret ediyordu ve burada vaftiz edilmesi planlanıyordu. Ancak kaçırma sırasındaki saldırı sonucu Joshua'nın 14 yaşındaki bakıcısı ölürken aradan 20 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen ailesi halen cevap arıyor.

Daha önce fidye bırakma girişimi sonrası bir gözaltı yapıldıysa da halihazırda kolluk kuvvetleri Garcia'nın nerede olduğuna dair bir bilgiye sahip değil.

FBI artık Joshua'nın "sağ ya da ölü" bulunmasını sağlayacak bilgi veren herkese 20 bin dolar ödül vaat ediyor.

Ödül miktarı geçen hafta, Joshua'nın kaçırılışının 20. yıldönümünde iki katına çıkarıldı. Ödül duyurusuyla birlikte Joshua'nın yaşlandırıldığı bir fotoğrafı da paylaşıldı.

FBI'ın Los Angeles Saha Bürosu'ndan Sorumlu Müdür Yardımcısı Donald Always, NBC News'e, "Yıllar boyunca Joshua'yı bulmak için hem ABD'de hem de Meksika'da birçok soruşturma adımı atılırken onu bulma ve 20 yıl önce ona ne olduğunu anlama umudumuzu asla yitirmedik" dedi.

Always sözlerine şunları ekledi:

Ödül teklifinin, yeni fotoğrafın ve ilave soruşturma tekniklerinin Joshua'ya ulaşmamızı sağlayacak ve ailesi için bu davayı çözmemize yardımcı olacak bilgiye sahip birini ortaya çıkaracağını umuyorum.

Joshua kaybolduğunda 91 cm boyunda ve yaklaşık 11 ila 13 kilo ağırlığındaydı. Joshua'nın gözleri kahverengi ve saçları siyah.

Kaynak: Independent Türkçe