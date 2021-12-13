Yaşlanmaya neden olan 'zombi' hücrelerini öldüren aşı geliştirildi

Japon bilim insanları, zamanla biriken ve sağlıklı hücrelere zarar veren hücreleri hedef alan bir aşı geliştirdi. Zombi hücre olarak adlandırılan bu hücrelerin, kalp hastalığı gibi yaşa bağlı bir dizi rahatsızlıktan sorumlu olduğu düşünülüyor.

Yaşlanmış hücreler, normal hücreler gibi bölünmeyi durdurdukları ancak ölmedikleri için zombi hücreleri olarak biliniyor.

Bu hücreler vücutta biriktikçe, iltihaplanmaya neden olan kimyasalları serbest bırakarak komşu sağlıklı hücrelere zarar veriyor.

Zamanla yaşlanma sürecini kolaylaştıran hücreler; diyabet, osteoporoz, Alzheimer hastalığı, kalp büyümesi, böbrek sorunları, tıkanmış arterler ve yaşa bağlı kas kaybı gibi çeşitli tıbbi durumlara zemin hazırlıyor.

Son yıllarda, farelerle yapılan bir dizi çalışma, bu zombi hücrelerini öldüren senolitik adı verilen ilaçları denemişti.

Japonya genelindeki üniversitelerden araştırmacıları içeren bir ekip, insanlarda ve farelerde yaşlanan hücrelerde bulunan bir proteini tanımladı ve proteini oluşturmaya yardımcı olan bir amino aside dayalı bir aşı sentezledi.

Bu peptit bazlı aşı, vücudun, kendilerini yaşlanmış hücrelere bağlayabilen ve daha sonra antikorlara yapışan beyaz kan hücreleri tarafından çıkarılabilen antikorlar oluşturmasını sağladı.

Çalışma yazarı Tohru Minamino'ya göre, aşı "arter sertleşmesi, diyabet ve yaşlanmayla ilgili diğer hastalıkların tedavisine uygulanabilir.

Araştırmacılar, aşıyı tıkanmış arterleri olan farelere uyguladıklarında, yaşlanan hücrelerin birikmesinde bir azalma ve hastalıktan etkilenen alanlarda küçülme gözlemledi.

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13/12/2021 10:32