Yaşlanmaya tek maddelik reçete!

Retinol yaşlanma karşıtı bir madde. Yüzdeki çizgiler ve kuruluk retinol sayesinde aşılıyor. Peki bu şifalı maddenin cilde faydaları neler?

Cilt rengini açan ve akneleri kurutan retinolin aynı zamanda gençleştirdiği biliniyor. Peki bu şifalı maddenin cilde faydaları neler? İşte yanıtı...

Retinolün faydaları

Sebum üretimini dengeler.

Kırışıkları önler.

Cildi aydınlatır.

Cilt leke görünümü azaltır.

Cilt rengini eşitler.

Yaşlanma karşıtı bakım için kullanılır.

Akne tedavisine yardım eder.

Cilt yüzeyinde iyileşme sağlar.

Yeni hücre üretimini destekler.

Cildi yeniler.

Retinol hangi besinlerde bulunur?

Retinolü asit olarak kremlerin, serumların içerisinde kullanıyor olsak da aslında doğal olarak sebze ve meyvelerden de bu ihtiyacımızı karşılayabiliriz. İçerisinde A vitamini bulunan besinler yoluyla vücudun retinol alması sağlanabiliyor. A vitamini ise doğada, retinol ve beta-karoten olmak üzere iki farklı türde bulunuyor. Retinol; doğrudan et, tavuk, balık, süt ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdaların içerisinde yer alıyor. Peki hangi besinlerde retinol bulunur?

Ispanak, maydanoz, mercimek, pırasa, brokoli, pazı, kabak, havuç, patates, kavun, kırmızı biber, greyfurt, bezelye, karpuz ve hayvansal gıdalar arasında olan balıkyağı, süt, tereyağı ve yumurta gibi besinler bol miktarda A vitamini içerir.

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20/11/2022 21:04