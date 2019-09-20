Yaşlanmayı engellemek mümkün

ABD’de Mayo Clinic sağlık merkezi tarafından yapılan araştırmada, yaşlılıkta güçsüzlüğe neden olan hücreleri etkisizleştiren bir ilaç keşfedildiği açıklandı.

Araştırmada katılımcılara genellikle kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç verildi ve üç gün kullanılması sonucunda biyolojik olarak yaşlanan hücrelerin sayısında düşüş gözlendi. Yapılan çalışmayla ilgili olarak uzmanlar “Yaş ile bağlantılı hastalıkları ertelemek, yavaşlatmak ya da engellemek söz konusu. İnsanların yaşam kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Eğer 90 yaşındakiler 40 yaşında gibi hissetse bu iyi bir şeydir” ifadesini kullandı. Kaynak:Hürriyet

20/09/2019 09:02