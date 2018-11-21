Yaşlanmayı ve kırışıklıkları engelleyen yüz egzersizleri

Kırışıklıklarınızdan rahatsızsanız tek çözüm ameliyat veya botoks değil. Doğal yollarla yaşlanmayı engelleyebilmeniz mümkün. Bunun için de ilk yapılması gereken yüz egzersizleri. İşte yaşlanmanızı engelleyecek egzersizlerden bazıları...

Alın Egzersizi: Alın bölgesindeki kırışıklıkları önlemek için üç egzersiz yöntemi uygulamalısınız.

1- Öncelikle parmak uçlarınızı nemlendirici ile nemlendirin. Daha sonra parmak uçlarınızı gözlerinize koyun. Kaşlarınızı kaldırabildiğiniz kadar kaldırın. Bu işlemi 10 kere aralıksız tekrarlayın.

2- Gözlerinizle tam karşıya bakın ve parmak uçlarınızla alın derinizi gerdirin. Bu şekilde 10 saniye kadar kalın.

3- Bu egzersiz sırasında da kaşlarınızı kaldıracaksınız fakat sırasıyla. İlk önce sağ kaşınızı ardından sol kaşınızı kaldırın. Bu işlemi her biri için 10 kez yapın.

Göz Egzersizi: Gözlerinizi kapatın ve göz bebeğinizi aşağı yukarı hareket ettirin. Aynı zamanda kaşlarınızı kaldırabildiğiniz kadar kaldırın. Bu egzersiz göz kapaklarınızın güçlenmesini sağlayacaktır. Göz altı morluklarını ve kırışıklıklarını önlemek için göz altınıza parmak uçlarınızla nazik bir şekilde masaj yapın. Daha sonra göz altı derinizi yukarı doğru gerip bırakın. Göz altına masaj yaparken gözleriniz açık olmalı ve hatta açabildiğiniz kadar çok açmaya gayret edin. Bu yöntem göz altı morluklarını ve kırışıklıklarını önlemek için kesinlikle yapmanız gereken etkili bir yöntemdir. Kan akışının hızlanmasını sağlar ve göz altı kaslarınızın güçlenmesine sebep olur.

Çene ve boyun çizgileri ve sarkmalarını önlemek için: Cildinizde ilk önce bu bölgede kırışıklıklar ve sarkmalar meydana gelir. Bu sebeple bu bölgelere yaptığınız egzersizler oldukça önem taşır. Öncelikle, ağzınızı açabildiğiniz kadar açın ve 10 saniye kadar o şekilde bekleyin. Daha sonra ağzınızı hafifçe açın ve çenenizi kasın. Bu hareketi de 10 kez aralıksız olarak tekrarlayın. Bu hareketi sağ tarafı ve sol tarafı kasarak tekrar edin. Onar kez de bu işlemi yaparak egzersizi bitirin.

Göz Egzersizleri: Gülümseyebildiğiniz kadar gülümseyin ve elmacık kemiklerinizin altını elinizle tutarak destekleyin. Daha sonra yanak kasınızı gülümserken yukarı doğru çekin ve 10 saniye kadar bu şekilde durun. Daha sonra sağ ve sol yanak için bu işlemi gerçekleştirin. Her bir hareketi onar kez yapın.

Dudak Egzersizleri: Dudak çevrenizdeki kaslar yaşlandıkça daha çabuk sarkmaya başlar. Bu egzersiz ile sarkmaları önlemeniz mümkün. Öncelikle ağzınızı ''O'' harfi yapın ve bu şekilde 3 saniye bekleyin. Bu hareketi 10 kere yapın. Daha sonra parmağınızı üst dudağın bitiminin altına koyarak iki yana doğru esnetin. Alt çenenizi geri doğru kasın. Bu egzersizi ise 10 kez tekrarlayın.