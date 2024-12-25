Yaşlanmayı yavaşlatan yöntem bulundu: Bu keşif çığır açacak

Yaşlanma sürecini artık kontrol altına alabilirsiniz! Budapeşte'deki Eötvös Loránd Üniversitesi'nde yapılan araştırmada genetik kodlarımızda bulunan 'zıplayan genlerin' yaşlanma hızını azalttığı ortaya çıktı.

Çığır açıcı bir keşfe imza atan bilim dünyası, yaşlanmanın şifresini çözdü. Genetik unsurlar üzerinde yapılan bu çalışma sonucunda, zıplayan genler olarak biline TE'lerin hareket etmesi DNA dengesini etkiliyor. Bu da hücre fonksiyonların bozulmasına ve yaşlanmaya yol açıyor.

KANSER HÜCRELERİ YAŞLANDIRMIYOR

Kanser kök hücrelerinde ise durum farklı işliyor. Kanser hücreleri yaşlanmıyor. Bunun üzerine yoğunlaşan bilim insanları, bu deneyi solucanlar üzerinde denedi. Ve solucanların yaşlanma sürecinin yavaşlattığını ortaya çıkardı. Bu sürenin yüzde 30'a kadar uzadığı gözlemlendi. Bu keşfin yaşlanma sürecine olumlu etkisi olacağı öngörülüyor.

BİYOLOJİK YAŞ ÖLÇÜLEBİLECEK

Araştırma ekibinde yer alan Dr. Sturm, "Bu genetik müdahaleler, tıp dünyasında birçok alanda uygulanabilir. Yaşam süresini artırmanın yanı sıra, yaşlanmanın neden olduğu biyolojik değişimleri anlamamızda da büyük bir adım olabilir" dedi.

Bu yöntemle insanların biyolojik yaşı da doğru ölçülebilecek.