Yaşlı Hakları Çalıştayı başladı

umhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde düzenlenen Yaşlı Hakları Çalıştayı, Salamis Bay Conti Resort Hotel’de başladı.

KKTC’de bu alanda ilk kez düzenlenen çalıştaya, Sibel Tatar geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle katılamazken, gönderdiği mesaj okundu.

Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, çalıştaya sponsorluk ve katkıları nedeniyle, Salamis Bay Conti Resort Hotel Genel Müdürü Süleyman Kansu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ile DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen’e plaket verildi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, çocuk, aile, engelli ve yaşlılarla ilgili çalıştaylarda katılımcıların ortaya koyacağı fikir, öneri ve görüşlerin çok önemli olduğunu belirterek, katılanları ve emeği geçenleri kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkedeki yaşlıların gelecekte daha sağlıklı bir noktada olabilmeleri için yapılacak çalışmaların çok değerli olduğunun altını çizdi.

Tatar, KKTC’nin sosyal bir devlet olduğunu, bu sosyal devletin kendi imkanları çerçevesinde her türlü ihtiyaçlısına sahip çıkmak için farklı çalışmalar ve yasal düzenlemelerle bugüne kadar geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının aile yapısı, örf adet ve gelenekleri itibarıyla her zaman yaşlısına sahip çıktığını, yakın ilgi gösterdiğini, daha mutlu olabilmeleri için elden geleni yapmakta olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının kültüründe babaanne, anneanne ve dedenin en değerli varlık olarak görüldüğüne dikkat çekti.

"Ülke nüfusunun yüzde 10-13'üne denk gelen 45 bin civarında yaşlı nüfus var"

Tatar, sağlık ve teknolojik imkanların gelişmesiyle yaşamın uzadığını ve dolayısıyla yaşlı nüfusun arttığını belirterek, ülke nüfusunun yüzde 10-13 rakamına denk gelen 45 bin civarında yaşlı nüfus bulunduğunu söyledi.

Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sağlık alanındaki gelişmelerden insanların da faydalandırılması gerektiğinin altını çizen Tatar, devlet bütçesini yaparken bunlara da dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal Sigorta maaşlarında son zamanlarda ciddi artışlar görüldüğünü kaydeden Tatar, Sosyal Sigortalar’dan on binlerce insanın maaş aldığını, çalışanın aldığı hayat pahalılığı artışını emeklinin de almak durumunda olduğunu, emekliyi bu açıdan korumak gerektiğini söyledi.

Tatar, “Eğer bu konularda biz biraz rahat davranırsak, o zaman yıllar itibarıyla artacak olan emeklinin maaşlarının nasıl ödeneceği sıkıntılı olabilir. Biz kendi örf adet ve geleneklerimizle, bütçeyi oluştururken mutlak surette yıllar itibarıyla artan Sosyal Sigorta maaşı alan emeklilerimizi son günlerine kadar korumak durumundayız. Nasıl olacak bu koruma, elbette ekonomik büyüme ile ekonomik kaynak kullanma ile” dedi.

40-45 yıl çalışan ve 60-65 yaşında emekli olan bir insana devletin ömrünün sonuna kadar bakmak durumunda olduğunu belirten Tatar, “İşte bu değerlerle KKTC’yi yaşatmak bize yakışandır” dedi.

Gelişmekte olan ülkelerin hatta ABD, Avrupa ve İngiltere’nin bu konularda zorlandığını, İngiltere’de sosyal sigorta ve sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini söyleyen Tatar, sık sık başbakan ve maliye bakanlarının değişme sebebinin de bu olduğunu söyledi.

Tatar, “Bu aslında zor bir mesele, bunu yönetebilmek, kurgulayabilmek, bütçe yapısıyla, toplum değerleriyle adil olacak, vicdani olacak gelenek ve göreneklere uygun olacak şekilde başarabilmek çok zordur ama elbette Kıbrıs Türk halkı kendi değerleri ve yapısıyla, mücadele gücüyle bunları da başarmak zorundadır” dedi.

Tatar çalıştayda; yaşlıların huzurevi, bakımevi ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bakanlıklar ve yerel yönetimlerin hizmetlerinin bir arada değerlendirilip en uyumlu, etkin ve verimli şekilde kullanılması konusunda ciddi fikirlerin ortaya çıkacağını inandığını söyledi.

Tatar, herkesin yaşlanacağını belirterek, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın en yaşlı günlerine kadar topluma hizmet verdiklerini vurguladı ve rahmetle andı.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, yaşam süresi uzadıkça yaşlı nüfusun arttığını, bu nedenle yaşlılara sunulan hizmet kapasitesinin nüfus artışına bağlı olacak şekilde artması ve günün ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Taçoy, yaşlı bakımevi ile yaşlı huzurevi kavramlarına değinerek, sosyalleşmek, hayatının son zamanlarında farklı uğraşlar edinmek isteyenlerin huzurevlerini tercih ettiğini söyledi.

Sosyal devlet anlayışının huzurevi ve bakımevi hizmetlerini üstlendiğini söyleyen Taçoy, “Sosyal devlet anlayışı huzurevinin bakımevine dönüştürülmesini gerektirmez” dedi.

Lapta Huzurevi’nin yapımıyla ilgili bilgi veren Taçoy, 15 Kasım’da temelinin atıldığını, gerekli yasal çalışmaların da devam ettiğini ifade etti.

Taçoy konuşmasında, yaşlı hakları çalışmaları, Kronik Hastalıklar Yasası ile de ilgili bilgiler vererek, yeni yasa çalışmalarına ihtiyaç olduğunu, çalıştaydan çıkacak sonuçların önemli olduğunu vurguladı.

Çalıştayın bir yol haritası çıkaracağını söyleyen Taçoy, “Ülkenin daha iyiye nasıl gideceğini, sosyal devlet ilkelerini ortaya çıkaracak” ifadelerini kullandı.

- Hocanın

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da, devlet üniversitesi olan DAÜ’nün eğitim ve araştırma yanında topluma hizmet noktasında da çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

DAÜ’nün bilimsel altyapısının KKTC’nin ihtiyaçlarına çare olacağını belirten Hocanın, DAÜ’nün kurumsal yapısı ve zengin insan kaynağı ile bu tür etkinliklere destek vermeye her zaman hazır olduğunu belirtti.

-Erbilen

DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen de, yaşlı haklarında yetersizlik olduğunun altını çizdi.

Yaşlılığın yeni bir olgu olmadığını dile getiren Erbilen, ihtiyaçlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Erbilen, ülkede 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusun yüzde 9.8’ini oluşturduğunu, kadınlarda ortalama ömrün 83.1, erkeklerde ise 79 yıl olduğunu kaydetti.

Erbilen, 92 katılımcının yer aldığı çalıştayın iki gün süreceğini de sözlerine ekledi.

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12/01/2023 13:58