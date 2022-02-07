Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği açıklama yaptı

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, kaynakların arttırılması gerekirken azaltılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklama şu şekilde:

“Sınırüstü için yazılan raporlar ve vahim görüntülerden sonra, kaynakların arttırılması gerekirken azaltılması kabul edilemez

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde bakıcıların maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle grevde olduklarını ve pek çok hemşirenin temaslı olması nedeniyle tüm yaşlılara bakıcısız sadece 2 hemşirenin baktığına dair şikayetler almaktayız.

Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşlı hakları ihlalleri konusunda yıllardır verdiğimiz raporlar ve ihbarlar gecikmeli olarak yanıtlanmıştır.

Geçmiş tecrübelerimizden ders alarak, şu ana kadar başarılı olamayan ilgili makamlarla resmi olarak temasa geçmek, 'doğru' yoldan gitmek yerine, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği olarak bu konudaki endişelerimizi doğrudan halkla paylaşmayı tercih ediyoruz. Çünkü:

1. İlgili devlet kurumları sorumluluk almak istemiyor,

2. Bilgi halka ulaştığında daha hızlı çözüm bulunuyor.

Devletin özel şirkette bakıcılara sunduğu ücretin devlet kesintileri nedeniyle asgari ücretin altında kaldığı ve bu nedenle teklifin ilgili şirket tarafından reddedildiği bilgisine ulaştık. Ayrıca bu kesintiler nedeniyle devlet hastanelerinin sigortalarının deprem hasarını karşılamadığı bilgisi de alındı. Bu bilgi doğruysa hasta, yaşlı ve çalışan tüm personel açısından insan hakları ihlali yaşanıyor demektir.

Sınırüstü için yazılan raporlar ve vahim görüntülerden sonra, kaynakların arttırılması gerekirken azaltılması kabul edilemez. İhtiyacı önemli ölçüde artan yaşlı ve sağlık hizmetleri için devlete daha fazla bütçe ayırması için çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca hemşire, bakıcı, temizlikçi vb. temel personelin bu tesislerde yaşlı ve hastalara temel hizmetleri verebilmeleri için tüm insani ve istihdam haklarının sağlanması çağrısında bulunuyoruz.

İlgili devlet kurumlarına bu duruma çözüm bulmaları konusunda çağrı yapıyor ve bu hizmetlere ne kadar bütçe ayrıldığı konusunda bilgi almak istiyoruz”.

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07/02/2022 16:34