Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nde yeni dönemde de başkanlık görevini Hatice Jenkins yürütecek.

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12/10/2021

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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nde yeni dönemde de başkanlık görevini Hatice Jenkins yürütecek.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, önceki gün Mağusa Gençlik Akademisi (MGA)’nde yer alan genel kurul toplantısında, dernek başkanlığına oy birliği ile yeniden Prof. Dr. Hatice Jenkins seçildi.

Toplantıda Başkan Yardımcılığına Semral Erel, Dernek Genel Sekreterliğine Senal Amca, Mali İşler Sorumluluğuna da Emine Esen getirildi.

Yönetim Kurulu’nda Prof. Dr. Sibel Dinçyürek, Özlem Bilgehan, Seray Görün ve  Ece Balcı da görev yapacak. Yönetim kurulu yedek üyeleri Prof. Dr. Hasan Amca, Emete Baylan, Ayşe Dönmezer, Besime Güresun, Ayşe Demir, Ayşe Özgöker, Fatma Özgöker; yedek veznedar Ayşe Demir, denetleme kurulu asli üyeleri Bige Betin, Fatma Gürmanoğlu; denetleme kurulu yedek üyeleri İpek Özden, disiplin kurulu asli üyeleri Elif Şenyücel, Zehra Yeşilada, Sinem Tözün; disiplin kurulu yedek üyesi Mürüde Çelikağ oldu.

12/10/2021 14:39
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TAGS: Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Mağusa Gençlik Akademisi
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