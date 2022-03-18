Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği: "Yaşlılar haftası kutlu olsun"

ads ads ads
18/03/2022

ads
ads
ads
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği: "Yaşlılar haftası kutlu olsun"

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Yaşlılar Haftası'nı kutladı. Dernekten yapılan açıklamada, yaşlıların insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürmeleri için mücadele ettikleri belirtildi.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği'nın açıklamasının tamamı şöyle:

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Dernek üyeleri olarak  yaşlılarımızın  "Yaşlılar Haftasını Kutlar," onların insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürmeleri için mücadelemizi sürdürüyoruz. Yaşlılarımız yalnız özel günlerde hatırlanmamalı, onların varlığı ve hakları her zaman  tanınmalı ve saygı duyulmalıdır.  Her yaşlı birey, onuruyla yaşamayı ve bakılmayı hak eder. Ancak yaşlılarımızın onuru ile yaşaması ve bakılması için onları koruyabilen bir devlet otoritesi, kurumsal ve hukuksal bir alt yapının  acilen oluşmasını sağlamak için hep birlikte çok çalışmalyız.

18/03/2022 13:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.