Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Yaşlılara Yönelik Kamu Politikaları semineri düzenliyor

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08/11/2022

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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Yaşlılara Yönelik Kamu Politikaları semineri düzenliyor

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği 23 Kasım Çarşamba günü 14.30-16.00 saatleri arasında "Yaşlılara Yönelik Kamu Politikaları" konulu halka açık  seminer düzenleyecek.

Lefkoşa'da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası lokalinde gerçekleşecek seminerde  Prof. Dr. Feray Gökdoğan konuşmacı olacak.

Katılımcılar seminere katılmak için aşağıdaki linke tıklayıp formu doldurabilecek.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCVyViXsCyjxg2xJSRuWxq3okLkXJUTpu3_7lVMCqA6EXhkw/viewform?usp=sf_link

08/11/2022 12:52
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TAGS: Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği,
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