Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Yaşlılara Yönelik Kamu Politikaları semineri düzenliyor
08/11/2022
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği 23 Kasım Çarşamba günü 14.30-16.00 saatleri arasında "Yaşlılara Yönelik Kamu Politikaları" konulu halka açık seminer düzenleyecek.
Lefkoşa'da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası lokalinde gerçekleşecek seminerde Prof. Dr. Feray Gökdoğan konuşmacı olacak.
Katılımcılar seminere katılmak için aşağıdaki linke tıklayıp formu doldurabilecek.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCVyViXsCyjxg2xJSRuWxq3okLkXJUTpu3_7lVMCqA6EXhkw/viewform?usp=sf_link