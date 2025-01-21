Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği'nden, Haber Kıbrıs’a teşekkür

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Haber Kıbrıs’a derneğe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür sertifikası takdim etti.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Jenkins ve Yönetim Kurulu Üyeleri Emine Sarı ile Emete Baylan, Haber Kıbrıs’a ziyarette bulundu. Hatice Jenkins, Haber Kıbrıs kurumuna, Haber Kıbrıs Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’ye, Genel Müdür Yardımcısı ve Yazı İşleri Müdürü Bertuğ Topal’a ve Haber Kıbrıs Köşe Yazarı Ali Baturay’a derneğe yaptıkları katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yapılan haberlerin ve WEB TV programlarının, seslerini duyurmak, kamuoyuna ulaşmak ve bu çerçevede sorunlara çözüm bulmak açısından kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Jenkins, bu nedenle Haber Kıbrıs’ı ziyaret edip, duygularını belirmek istediklerini söyledi. Jenkins, ziyarette Bertuğ Topal ile Ali Baturay’a teşekkür sertifikası sundu.