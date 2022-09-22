Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin “Sessiz Çığlık” yarışmasının ödül töreni yapıldı

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağliği Derneği’nin "3. Sessiz Çığlık Mektup Yarışması" ödül töreni yapıldı.

Tören, dün Grand Pasha Nicosia Otel’de düzenlendi. 18 katılımcının yer aldığı yarışmada, Hidayet Uyanık’ın mektubu birincilik ödülüne layık bulunurken, Ahmet Kuyucuoğlu’nun mektubu ikincilik, Hülya Altınok’un mektubu ise üçüncülük ödülü aldı.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, Sessiz Çığlık Mektup Yarışması’nın amacının, toplumda, yaşlıların ve ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylerin sessiz çığlıklarının herkes tarafından duyulmasının sağlanarak sorunlarına dikkat çekmek ve aynı zamanda farkındalık yaratarak duyarlılığı artırmak olduğunu belirtti.

Sessiz Çığlık Mektup Yarışması’nı destekleyen sponsorlar, Albank Genel Müdürü Ahmet Karavelioğlu ve Asbank Genel Müdürü Çağatay Karib de yaptıkları konuşmalarda, sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yaparak, zamanın hızlı akıp gittiğini ve yaşlılığın kapının ardında olduğunu söylediler.

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da Bakanlık olarak her zaman Derneğin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve birçok çalışmada da paydaş olarak yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Ödül töreninde ödüller ve plaketler sahiplerini bulurken, dereceye giren mektuplar gönüllüler tarafından okundu.

Törende son olarak geçen yıl birincilik ödülüne layık görülen, bir annenin bağımlı çocuğuyla sorunlarını anlatan mektubun yönetmen Mert Can Mavi ve ekibinin katkılarıyla yapılan filminin çevrimiçi galası da yapıldı.

Film, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Youtube sayfasından izlenebiliyor.

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22/09/2022 15:30