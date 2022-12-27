Yaşlı İhmal ve İstismarı Semineri yapıldı

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27/12/2022

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Yaşlı İhmal ve İstismarı Semineri yapıldı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği tarafından yürütülen Yaşlı Hakları Hareketi Projesi kapsamında, Yaşlı İhmal ve İstismarı konulu seminer yapıldı.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de faaliyet gösteren 65+ Yaşlı Hakları Derneği işbirliğinde düzenlenen seminer, çevrimiçi olarak yapıldı. Yaklaşık 80 kişinin katıldığı seminerde, 65+ Yaşlı Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Nazan Moroğlu sunum yaptı.

27/12/2022 09:58
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TAGS: Yaşlı İhmal ve İstismarı Semineri, kktc
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